Pernod Ricard : GBL soutient la direction contre Elliott

Critiqué par le fonds d'investissement activiste américain Elliott Management, Pernod Ricard peut se prévaloir du soutien d'un autre de ses actionnaires, et non des moindres : la société de portefeuille belge GBL.



Contacté, le Groupe Bruxelles-Lambert (GBL) confirme soutenir la direction de Pernod Ricard et son attachement aux 'valeurs familiales' alors qu'Elliott Management, dirigé par Paul Singer, met en cause la gouvernance du français des spiritueux. GBL évoque aussi le beau parcours boursier du titre Pernod Ricard, ce qui conforte sa confiance dans cet investissement. Alors qu'Elliott dénonce une 'sous-performance'.



En date du 30 septembre 2018, GBL détenait 7,5% du capital du groupe français de spiritueux, participation stratégique et historique (toutefois allégée de 2,3% en 2012) à laquelle est associée 11,8% des droits de vote. La 'ligne' Pernod Ricard représente près de 15% du portefeuille de GBL. Enfin Ian Gallienne, directeur général du holding dont feu Albert Frère fut longtemps l'emblématique patron, siège au conseil d'administration de Pernod Ricard.



Elliott revendique, pour sa part, plus de 2,5% du capital de Pernod Ricard.



'Le gouvernement français avait déjà rapidement mis en garde Elliott, qui n'a pas été très heureux dans le passé en France, un pays souvent difficile pour les activistes', commentent ce matin les analystes d'Aurel BGC.



