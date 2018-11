Pernod Ricard : & Kourtney Roy à Paris Photo

PERNOD RICARD EXPOSE SA 43 EME CARTE BLANCHE « GO THE EXTRA MILE » PAR L'ARTISTE KOURTNEY ROY

Pour la quatrième année consécutive, Pernod Ricard exposera sa campagne artistique annuelle à Paris Photo, l'évènement de référence de la photographie, qui se tiendra dans le prestigieux cadre du Grand Palais, du 8 au 11 novembre 2018.

Comme dévoilé en juin dernier à l'occasion de sa soirée annuelle au Centre Pompidou, dont il est le grand mécène, c'est l'artiste canadienne Kourtney Roy que Pernod Ricard a choisie cette année pour réaliser sa 43° campagne artistique. La seule contrainte pour l'artiste réside, comme chaque année, dans l'utilisation exclusive de collaborateurs de Pernod Ricard comme modèles. Intitulée « Go the Extra Mile », cette nouvelle campagne met donc une nouvelle fois à l'honneur 18 d'entre eux, passés devant l'objectif de Kourtney Roy lors d'un shooting exceptionnel à Las Vegas. La campagne, présentée dans son intégralité à Paris Photo, s'inspire largement de l'univers cinématographique américain, dont elle reprend les codes : lieux, costumes, expressions corporelles…



Comme le souligne Olivier Cavil, directeur de la Communication de Pernod Ricard, « à la vérité des portraits en plan serré réalisés l'an passé par le photographe de renommée mondiale Martin Schoeller succède l'univers hautement stylisé et scénarisé de l'artiste émérite Kourtney Roy. Restent le dépassement de soi, le courage de se projeter en dehors de sa zone de confort et la fierté de nos collaborateurs, ce que résume parfaitement le titre donné à cette campagne, Go The Extra Mile».

Pour la deuxième année, fidèle à la vocation de partage induite par sa vision de « Créateurs de convivialité », Pernod Ricard a fait gagner 1000 invitations au grand public pour venir découvrir Paris Photo.

En attendant de pouvoir découvrir l'intégralité de la campagne, laissez-vous emporter dans l'univers de Kourtney Roy avec « So Beautiful », un clip inédit réalisé par l'artiste mettant en scène ses 18 collaborateurs-modèles : regardez le clip « So Beautiful »



Pour découvrir l'exposition « Go The Extra Mile », rendez-vous à Paris Photo sur le stand D1.