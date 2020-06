Pernod Ricard : La Fondation d'entreprise Ricard devient la Fondation Pernod Ricard

Nouveau lieu, nouvelle ambition internationale, nouvelles rencontres artistiques, la Fondation Pernod Ricard ouverte sur la ville et le monde continuera d’œuvrer avec le même esprit pour faire rayonner toujours plus la jeune scène contemporaine française.

30 juin 2020

A compter du 1er juillet 2020, la Fondation d’entreprise Ricard située rue Boissy d’Anglas devient la Fondation d’entreprise Pernod Ricard. Pour incarner ce nouvel élan, elle s’installera à l’automne prochain dans un espace pluridisciplinaire au sein du nouveau siège du Groupe, en plein cœur de la Capitale et du quartier Saint Lazare. Ouverte sur la ville et son quartier, la Fondation Pernod Ricard gardera une échelle humaine et restera accessible à tous gratuitement. Forte d’un héritage de plus de 20 ans, la Fondation Pernod Ricard poursuivra une programmation exigeante, pluridisciplinaire, sans compromis, toujours plus proche des artistes afin de faire rayonner cette jeune scène contemporaine française, ici et ailleurs. Dans ce nouvel espace, elle s’enrichira de nouvelles conférences thématiques, de nouveaux rendez-vous et performances artistiques. Nouvelle ambition également pour le Prix de la Fondation dont le nouveau dispositif sera dévoilé par Alexandre Ricard, Président-Directeur Général du Groupe, le 15 septembre prochain à l’occasion de la remise du Prix Ricard 2019 au Centre Pompidou.

Ce passage de témoin s’inscrit dans la logique d’accélération que le Groupe impulse depuis quelques années dans toutes ses activités. Il donnera une résonance plus grande au travail accompli par la Fondation Ricard en l’ancrant plus fortement encore dans un quartier en mutation, tout en bénéficiant du soutien des 73 filiales du groupe à l’international. Le nouvel espace de la Fondation Pernod Ricard, dont l’aménagement a été confié à l’agence NeM, distribué autour d’une grande esplanade piétonnière arborée - le Cours Paul Ricard - se situe à la proue du futur siège du Groupe dont il incarnera les valeurs d’ouverture et de générosité. Disposant d’un auditorium de 130 places, d’un espace principal d’exposition de 300m2 et d’un hall atypique pouvant accueillir des performances ou des accrochages ponctuels, la Fondation possèdera aussi son café / librairie pour faire rimer convivialité et créativité. En se dotant de sa propre fondation d’intérêt général en faveur de l’art, Pernod Ricard réaffirme qu’il ne peut y avoir de performance économique sans engagement sociétal, comme il l’a démontré lors de la crise récente du Covid 19. Il poursuit ainsi l’engagement précoce en direction des artistes initié par son fondateur Paul Ricard.

Alexandre Ricard : « Je suis très heureux que notre engagement constant aux côtés des jeunes créateurs soit désormais porté par une Fondation à l’échelle de notre Groupe. C’est la continuité d’une démarche initiée par mon grand-père, grand ami des arts et des artistes, ensuite longtemps portée par la société Ricard. A l’instar du Groupe, notre mécénat d’entreprise se transforme pour porter plus haut, plus loin, plus fort notre ambition mais sans jamais perdre son esprit originel. »

Colette Barbier, actuelle directrice de la Fondation d’entreprise Ricard et qui prendra la Direction de la Fondation Pernod Ricard, explique : « 20 ans c’est l’âge de tous les possibles, de toutes les ambitions. Mais plus que jamais les artistes resteront le socle de notre nouveau projet. Ce lieu sera un formidable carrefour d’échanges, de performance artistique et de foisonnement culturel, un lieu de convivialité artistique fait de rencontres et de partage ».

