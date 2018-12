Pernod Ricard : La valeur du jour à Paris - PERNOD RICARD dans les griffes d'Elliott

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pernod Ricard progresse de plus de 4% à 146,3 euros, soutenu par l'annonce de l'intrusion du fonds activiste Elliott à son capital. Le fonds dirigé par Paul Singer a révélé ce matin avoir acquis plus de 2,5% du numéro deux mondial des vins et spiritueux pour un montant estimé à un milliard d'euros en vue de le pousser à améliorer ses marges et sa gouvernance. Elliott, qui gère environ 35 milliards de dollars et qui est connu pour sa capacité à mettre la pression sur sa cible, note que le propriétaire du champagne Mumm et du whisky Glenlivet a perdu des parts de marché dans des segments clés.Il estime également que le groupe familial a sous-performé ses principaux comparables sur la base de plusieurs indicateurs dans un contexte de marché favorable.Elliott a également pointé du doigt une marge opérationnelle de cinq points inférieure à celle de son plus proche concurrent, Diageo, les plans d'amélioration de la performance opérationnelle n'étant pas parvenus à générer de levier opérationnel. Elliott a aussi mis en avant une sous-performance " significative en termes de rendement total pour ses actionnaires ".Il pose comme diagnostic " une gouvernance d'entreprise inadaptée et à une culture peu ouverte sur l'extérieur ".Ses recommandations comprennent le lancement d'un plan d'amélioration opérationnelle plus ambitieux pour combler l'écart de rentabilité avec la concurrence et l'alignement de la gouvernance d'entreprise avec les meilleures pratiques de marché des entreprises comparables.Elliott ajoute avoir rencontré le PDG du groupe, Alexandre Ricard, et avoir écrit au conseil d'administration afin de faire état de ses réflexions.Avec 2,5% du capital, Elliott reste largement minoritaire par rapport à la famille Ricard, premier actionnaire du groupe avec 14,2% du capital et le groupe Bruxelles Lambert (7,5% du capital).La société d'investissement belge est un allié de longue date de la famille Ricard. Pour autant, le holding vient justement de changer de gouvernance avec l'arrivée à sa tête de Ian Gallienne, gendre d'Albert Frère.Pour Jefferies, compte tenu de la récente performance du titre et de l'engagement de la famille Ricard, cette prise de position ne devrait pas déboucher sur un changement majeur dans la stratégie du groupe.Toutefois ajoute le broker, cela pourrait mettre un peu plus l'accent sur une accélération de la marge opérationnelle, à compter de l'année prochaine.Le bureau d'études rappelle qu'au cours du dernier exercice, la marge opérationnelle courante de Pernod Ricard est ressortie à 27%, tandis que celle de Diageo, numéro un mondial du secteur a atteint 31,4%.Selon ses calculs, le rendement total du titre Pernod Ricard a atteint 105% au cours des dix dernières années, contre 145% pour Diageo, 181% pour Campari et 220% pour Rémy Cointreau.Le courtier a maintenu sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 148 euros.