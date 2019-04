Pernod Ricard : La valeur du jour à Paris - PERNOD RICARD en tête du CAC 40 grâce à Barclays

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En hausse de 1,61% à 161,05 euros, Pernod Ricard signe la plus forte progression du CAC 40, soutenu par Barclays. Barclays a entamé le suivi du numéro deux mondial des vins et spiritueux avec une recommandation Surpondérer et un objectif de cours de 199 euros. Le titre est intégré à sa liste de valeurs préférées. Le broker indique que le groupe est bien positionné sur ses quatre marchés prioritaires à la croissance structurelle : les Etats-Unis, la Chine, l'Inde et le commerce de voyage (duty free).Le bureau d'études estime par ailleurs que l'accent mis par le management sur l'amélioration des marges constitue une opportunité d'investissement.De son côté, Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 160 euros sur la valeur.Le broker observe que le consensus table sur un chiffre d'affaires du troisième trimestre en croissance organique de 2,8% contre +3% pour lui. Au titre de l'exercice 2019, le consensus vise une croissance organique de l'Ebit de 8% (+8,5% pour Jefferies).Le bureau d'études estime par ailleurs que les prévisions du groupe pour 2019 (croissance organique de l'Ebit comprise entre 6% et 8% après +12,8% au premier semestre) sont trop prudentes.Dans ce cadre, l'analyste s'attend à ce que Pernod Ricard dévoile des ventes au troisième trimestre dans le haut de la fourchette de prévisions.Jefferies continue de penser que le groupe est attractif à moyen terme en raison de son efficacité opérationnelle et des perspectives du marché des spiritueux. Pour autant, contrairement à Barclays, il juge l'action correctement valorisée.Le titre Pernod Ricard affiche depuis le début de l'année un gain de plus de 12% et de 18,4% en un an.Les investisseurs apprécient les performances financières du groupe français. Après plusieurs années jugées moyennes, Pernod Ricard a affiché ces derniers trimestres des résultats en nette hausse grâce à un portefeuille de marques de qualité et sa présence sur les marchés les plus dynamiques, notamment les Etats-Unis et la Chine.De plus, les investisseurs estiment sans doute que l'irruption au capital du fonds activiste Elliott devrait inciter Pernod Ricard à prendre des mesures pour augmenter encore davantage ses marges.