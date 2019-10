Pernod Ricard : Moody's relève sa note de crédit long terme

18/10/2019 | 13:01

Moody's Investors Service indique ce vendredi relever sa note d'émetteur long terme sur Pernod Ricard de 'Baa2' à 'Baa1', et maintenir sa note d'émetteur court terme 'P-2', avec une perspective 'stable'.



'Ce relèvement reflète l'historique de croissance des profits, résultant d'une hausse ferme des ventes, d'un mix produits positif et de gains d'efficience, qui s'est traduit par des paramètres de crédit améliorés et un endettement réduit', explique l'agence.



'Ce relèvement reflète aussi notre attente que le groupe va maintenir une politique financière d'équilibre entre protection des créditeurs, rémunération des actionnaires et activité de croissance externe', poursuit-elle.



