Pernod Ricard : Objectif 1 2019/20 résultant des nouvelles hypothèses COVID-19 : Décroissance interne du Résultat Opérationnel Courant d'environ -20%

Communiqué - Paris, 24 mars 2020

Le 13 février 2020, Pernod Ricard (Paris:RI) a partagé ses premières hypothèses concernant l’épidémie de COVID-19. Depuis, la situation a significativement évolué et une pandémie affecte désormais l’Asie-Pacifique, l’Europe et plus récemment l’Amérique.

Notre priorité demeure la santé et la sécurité de nos employés et partenaires. Nous avons adapté nos méthodes de travail aux mesures de confinement de sorte que les chaînes d’approvisionnement restent opérationnelles.

Fidèle à ses principes de responsabilité sociétale, le Groupe a pris part dans de nombreux pays aux efforts sanitaires pour lutter contre la pandémie, soit en faisant don de stocks d'alcool pur, soit en produisant directement des solutions hydroalcooliques, afin de pallier les pénuries actuelles.

La pandémie de COVID-19 a des répercussions importantes sur l’activité de l’entreprise. Bien que son étendue et sa durée restent encore incertaines, le Groupe a mis à jour et partage aujourd’hui ses nouvelles hypothèses et les impacts financiers qui en résultent.

Révisions des hypothèses COVID-19 et impact sur le Résultat Opérationnel Courant 2019/20

Chine: activité très limitée en février et mars; reprise lente de l’activité à partir d’avril

Travel Retail : déclin de l’activité de 80% entre février et fin juin

: déclin de l’activité de 80% entre février et fin juin Autres marchés: Off-trade , représentant c. ¾ du chiffre d’affaires: c. 10% de réduction du chiffre d’affaires de la mi-mars à la fin juin On-trade , représentant c. ¼ du chiffre d’affaires: pas de ventes entre la mi-mars et la fin juin, les points de vente étant fermés ou n’effectuant pas de nouvelles commandes.



L'impact combiné entraîne une décroissance interne du Résultat Opérationnel Courant pour l'exercice 2019/20 d’environ -20%.

Remboursement anticipé d’obligation et position de liquidité

Le 23 mars 2020, le Groupe a remboursé une obligation de 850 M€ plus les intérêts, pour un montant total de 863 M€, sans pénalité, trois mois avant la date de maturité, grâce à l’exercice de son droit de remboursement anticipé.

La prochaine échéance significative est en avril 2021, date à laquelle 1 MdUSD sera dû.

Le Groupe dispose de c. 3,4 Mds€ de lignes de crédit auprès de banques, dont seulement 0,3 Md€ est actuellement tiré. Ces facilités incluent une ligne de crédit syndiqué de 2,5 Mds€, à échéance 2024, actuellement non tirée.

Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, déclare :

« Notre modèle et notre stratégie d’entreprise sont résilients. Notre plan stratégique à trois ans Transform & Accelerate est un clair facteur de succès, comme en témoignent les résultats de l’exercice 2018/19 et ceux du premier semestre 2019/20. Il contribuera à soutenir l’activité tandis que nous traverserons la crise liée au COVID-19.

L'environnement s'est très fortement dégradé en raison de l'épidémie de COVID-19. La reprise progressive en Chine, grâce à la mise en la place de mesures fortes, est encourageante. Bien que nous ne puissions pas prévoir la durée et l’étendue de l’impact, nous restons confiants dans notre stratégie. Notre priorité reste d’assurer la santé et la sécurité de nos collaborateurs et partenaires. Je voudrais saluer le comportement exemplaire de nos équipes dans cette période très difficile.

Sur la base des nouvelles hypothèses de l’impact COVID-19, nous anticipons une décroissance interne du Résultat Opérationnel Courant d’environ -20% pour l’exercice 2019/20. Nous maintenons notre cap stratégique tout en déployant un plan d’action d’envergure pour réduire nos coûts. Grâce à nos fondamentaux solides reposant sur l’engagement des équipes et la qualité du portefeuille, je suis confiant dans la capacité de rebond et dans le potentiel de croissance de Pernod Ricard. »

Toutes les données de croissance indiquées dans ce communiqué font référence à la croissance interne, sauf mention contraire. Les chiffres peuvent faire l’objet d’arrondis.

