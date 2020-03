Pernod Ricard : ROC annuel désormais attendu en baisse

24/03/2020 | 08:36

Pernod Ricard estime que l'impact combiné des effets de la pandémie entraîne une décroissance interne de son résultat opérationnel courant (ROC) pour l'exercice 2019-20 d'environ -20%, au lieu d'une croissance interne entre +2% et +4% attendue précédemment.



Le 23 mars, le groupe de spiritueux a remboursé de façon anticipée une obligation de 850 millions d'euros plus les intérêts, pour un montant total de 863 millions, sans pénalité, trois mois avant la date de maturité.



Il dispose d'environ 3,4 milliards d'euros de lignes de crédit auprès de banques, dont seulement 0,3 milliard est actuellement tiré. Ces facilités incluent une ligne de crédit syndiqué de 2,5 milliards, à échéance 2024, actuellement non tirée.



