Pernod Ricard : Réouverture des Bars-Restaurants

Pernod Ricard salue l’ouverture des bars-restaurants et annonce devenir l’un des partenaires majeurs de l’initiative « 1000 Cafés » pour faire revivre la convivialité dans nos territoires

Communiqué de Presse – Paris, le 2 juin 2020

En ce 2 juin, Pernod Ricard (Paris:RI) souhaite tout d’abord à tous les cafés, bars, bistrots, brasseries et restaurants une ouverture de leur établissement pleine de succès dans le respect des mesures sanitaires. En tant qu’un des membres fondateurs de la plateforme « J’aime mon bistrot », Pernod Ricard a veillé tout au long de cette crise à apporter son soutien à l’un des secteurs les plus touchés par la pandémie. Parallèlement, Pernod Ricard aura produit à travers le monde près de 2,5 millions de litres d’alcool pur pour faciliter la production de gel hydroalcoolique et aura transformé une partie de ses sites en producteur direct de ce désinfectant.

C’est aujourd’hui que le Groupe a décidé de poursuivre son engagement solidaire et d’accélérer son soutien à l’initiative « 1000 cafés » imaginée par le Groupe SOS présidé par Jean-Marc Borello et dont Pernod Ricard devient un partenaire majeur. Ce projet s’est donné pour ambition de permettre la sauvegarde ou l’ouverture de 1000 cafés à travers autant de communes de moins de 3500 habitants, réparties dans toute la France. La contribution du Groupe prendra la forme d’une dotation financière et se matérialisera également par un accompagnement à l’installation de ces 1000 nouveaux cafetiers. Cet engagement passera par le partage aux gérants de “1000 cafés” d’outils développés en faveur d’une vente responsable pour faire que chacun de ces nouveaux établissements soit irréprochable en la matière. Cette formation sera directement pilotée par le Groupe SOS fort de son expérience déjà acquise dans certains cafés. Pernod Ricard déploiera aussi des conseils sur la mise en place d’une approche circulaire quant à la réutilisation des déchets liés à cette activité comme il le fait ailleurs dans le monde avec le collectif Trash Tiki.

Enfin, Pernod Ricard précise qu’aucune contrepartie commerciale ne sera demandée aux futurs cafetiers qui choisiront de distribuer les marques de leur choix.

Pour Alexandre Ricard, Président Directeur-Général de Pernod Ricard : « La crise du Covid a démontré combien les français éprouvaient le besoin de se réunir, de partager ensemble des moments de joie, simples, authentiques et sincères : le désir de convivialité, une convivialité respectueuse et responsable, ne s’est jamais autant fait ressentir qu’aujourd’hui ».

Cette initiative rappelle la philosophie qui avait motivée Paul Ricard lors de la fondation de l’entreprise éponyme. Il écrivait dans ses mémoires La Passion de Créer : « Je crois devoir au caractère rural mon besoin de vivre dans une société solidaire et amicale ».

Jean-Marc Borello a déclaré à l’occasion de cette annonce : « Les cafés, bars et restaurants ont toujours tenu un rôle essentiel dans notre culture. Ce sont des lieux d’échange autant que des lieux de vie. Ils font aujourd’hui défaut à bon nombre de communes rurales qui abritent pourtant un tiers de la population française. Leur disparition progressive préfigure dans bien des communes la fin des commerces et services de proximité. C’est le constat effectué par « 1000 Cafés » qui souhaite aussi faire de ces établissements des pôles multiservices ».

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 9 182 millions d’euros en FY19. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard, qui possède 16 marques dans le top 100 des marques de spiritueux, dispose de l’un des portefeuilles les plus prestigieux du secteur avec notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Les marques de Pernod Ricard sont distribuées dans plus de 160 marchés dont 73 par ses propres forces de vente. L’organisation décentralisée du Groupe permet à ses 19 000 employés d’agir en tant qu’ambassadeurs de sa vision de « Créateurs de Convivialité ». Réaffirmée par son plan stratégique à trois ans « Transform & Accelerate » déployé en 2018, la stratégie de Pernod Ricard se concentre sur les investissements à long terme et une croissance profitable pour toutes ses parties prenantes. Le Groupe reste fidèle à ses trois valeurs fondatrices : l’esprit entrepreneur, la confiance mutuelle et l’éthique. Comme illustré par notre feuille de route à 2030, « nous préservons pour partager » et soutenons les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. En reconnaissance de son engagement constant en faveur du développement durable et la consommation responsable, Pernod Ricard a reçu la médaille d’or d’Ecovadis et est classé n°1 par Vigeo Eiris. Pernod Ricard est également une entreprise membre du LEAD Global Compact des Nations Unies. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l’indice CAC 40. Pour en savoir plus : https://www.pernod-ricard.com/fr

A propos de 1000 Cafés

Lancée en septembre 2019, l’initiative 1000 cafés du GROUPE SOS, première entreprise sociale d’Europe, contribue à revitaliser les communes rurales, en ouvrant ou en reprenant 1000 cafés dans des communes de moins de 3500 habitants qui n'ont plus de café ou risquent de le perdre. Les principes du projet sont les suivants : faire du café un espace de convivialité multi-services, créer un projet au plus près de chaque territoire, accompagner le gérant du café dans la création et la gestion au quotidien.

