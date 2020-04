Pernod Ricard : SUCCÈS DE L'ÉMISSION OBLIGATAIRE DE PERNOD RICARD DE 1,5 MILLIARD D'EUROS EN 2 TRANCHES

750 MILLIONS D’EUROS À 5 ANS À UN COUPON DE 1,125%

750 MILLIONS D’EUROS À 10 ANS À UN COUPON DE 1,750%

Regulatory News:

Communiqué de presse – Paris, 1 avril 2020

Pernod Ricard (Paris:RI), dont la dette senior à long terme est notée Baa1 (outlook stable) par Moody’s et BBB+ (outlook stable) par Standard & Poor’s, a procédé ce jour à une émission obligataire libellée en euro pour un montant de 1,5 milliard d’euros en deux tranches de 5 et 10 ans.

Cette opération a rencontré un franc succès avec un carnet d’ordres supérieur à 5,5 milliards d’euros pour une taille totale d’émission de 1,5 milliard d’euros.

Les obligations ont été placées auprès d’investisseurs qualifiés.

L'admission des obligations à la cotation sera demandée auprès d’Euronext Paris.

Barclays, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, J.P. Morgan, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking sont les chefs de file de cette émission obligataire.

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 9 182 millions d’euros en FY19. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard, qui possède 16 marques dans le top 100 des marques de spiritueux, dispose de l’un des portefeuilles les plus prestigieux du secteur avec notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Les marques de Pernod Ricard sont distribuées dans plus de 160 marchés dont 73 par ses propres forces de vente. L’organisation décentralisée du groupe permet à ses 19 000 employés d’agir en tant qu’ambassadeurs de sa vision de « Créateurs de Convivialité ». Réaffirmée par son plan stratégique à trois ans « Transform & Accelerate » déployé en 2018, la stratégie de Pernod Ricard se concentre sur les investissements à long terme et une croissance profitable pour toutes ses parties prenantes. Le groupe reste fidèle à ses trois valeurs fondatrices : l’esprit entrepreneur, la confiance mutuelle et l’éthique. Comme illustré par notre feuille de route à 2030, « nous préservons pour partager » et soutenons les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. En reconnaissance de son engagement constant en faveur du développement durable et la consommation responsable, Pernod Ricard a reçu la médaille d’or d’Ecovadis et est classé n°1 par Vigeo Eiris. Pernod Ricard est également une entreprise membre du LEAD Global Compact des Nations Unies.

Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l’indice CAC 40.

Information du public

