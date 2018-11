Pernod Ricard : Société Paul Ricard se renforce au capital

19/11/2018 | 14:22

Société Paul Ricard a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 13 novembre, le seuil de 10% du capital de Pernod Ricard et détenir individuellement 10,05% du capital et 15,91% des droits de vote du géant des spiritueux.



Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Pernod Ricard sur le marché. Le concert auquel appartient Société Paul Ricard n'a franchi aucun seuil et détient, au 13 novembre, 15,76% du capital et 21,86% des droits de vote.



Société Paul Ricard envisage de poursuivre ses achats d'actions en fonction des opportunités du marché, mais pas de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, compte tenu du mandat qu'elle détient déjà au sein du conseil.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.