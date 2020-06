Pernod Ricard : Une nouvelle rue Parisienne pour un nouveau siège mondial

Pernod Ricard a fait le choix de la capitale pour installer son nouveau siège mondial dans le quartier Saint Lazare. L’ensemble, désigné par l’architecte Jacques Ferrier, est situé sur une esplanade piétonnière entre les rues de Londres et d’Amsterdam et aura pour adresse le « 5 Cours Paul Ricard », un nouveau nom qui rentre dans l’annuaire des rues Parisiennes

Communiqué de presse - Paris, le 24 juin 2020

Pernod Ricard (Paris:RI) installe son nouveau siège mondial au cœur du huitième arrondissement de Paris. Le nouveau bâtiment, qui jouxte la Gare Saint-Lazare, est l’œuvre de l’agence Ferrier Marchetti Studio. Disposant d’une façade composée de 2 400 lamelles de verre colorées jouant avec la lumière du ciel pour offrir des reflets changeants, rappelant les tableaux de la Gare Saint-Lazare de l’impressionniste Claude Monet, le site est certifié Haute Qualité Environnementale et intègre les normes éco-responsables les plus exigeantes ainsi que des terrasses végétalisées et une promenade naturelle ouverte au public. C’est sur cette dernière, qui sera baptisée le « Cours Paul Ricard », hommage rendu par la Mairie de Paris au créateur du Groupe, que le nouveau site accueillera 900 collaborateurs sur quelques 18 000 mètres carrés. Outre les fonctions centrales domiciliées jusqu’alors place des États-Unis, ce nouveau siège réunira toutes les entités actuellement basées dans Paris et sa région.

Baptisé The Island en référence aux îles Paul Ricard situées au large de Toulon, le nouvel ensemble préserve toutes les singularités d’une île : une terre de convivialité ouverte sur l’effervescence de ce quartier historique, avec une forte densité de commerces, cafés, restaurants, véritable carrefour de la mobilité en Ile-de-France à l’image de la Gare Saint-Lazare par laquelle transitent quelques 100 millions de voyageurs par an. The Island permettra ainsi au Groupe de faire vivre sa vision de la convivialité dans le quartier qu’il rejoint. La Fondation Ricard, qui devient la Fondation Pernod Ricard, occupera l’essentiel du premier niveau du bâtiment et proposera de nombreux évènements artistiques accessibles à tous gratuitement. Enfin, à proximité de ce lieu, le Groupe aura très prochainement le plaisir d’inaugurer un concept store consacré aux Vins et Spiritueux, une innovation autour de l’expérience client basée sur une « approche retail » particulièrement novatrice au sein de l’industrie.

Cette unité de lieu incarne la transformation du Groupe jusque dans ses méthodes de travail : l’aménagement de l’espace designé par Saguez & Partners a été entièrement pensé pour favoriser les collaborations, les échanges d’expériences et les synergies entre entités.

Pour Alexandre Ricard, Président-directeur général de Pernod Ricard, « The Island n’est pas un simple regroupement géographique. C’est le visage du futur Pernod Ricard, une entreprise ouverte sur le monde, et plaçant ses consommateurs et ses collaborateurs au cœur de sa stratégie. Que ce soit par sa conception ou son agencement, ce nouveau siège est le plus beau symbole de la transformation de notre Groupe ».

Fiche technique :

Architecture bâtiment et intérieure Ferrier Marchetti Studio Design intérieur Saguez & Partners Superficie 23 600 m2 Postes de travail 2 000 Salles de réunions environ 80 Terrasses et jardins 2 000 m2 Espaces restauration 4 Certifications Amsterdam • Certification NF HQETM Bâtiments Tertiaires Neuf – Version Millésime 2015 • Niveau Excellent • RT2012 - 10% Londres • Certification NF HQETM Bâtiments Tertiaires en Rénovation – Version Millésime 2015 • Niveau Excellent • Label BBC Rénovation (RT - 40%)

