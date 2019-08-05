Pernod Ricard : acquiert le propriétaire des whiskeys super-prémium TX

5 août (Reuters) - Pernod Ricard a annoncé lundi
dans un communiqué :
* L'ACQUISITION, AU TRAVERS DE SA FILIALE PERNOD RICARD USA,
DE
FIRESTONE & ROBERTSON DISTILLING CO., PROPRIÉTAIRE DE LA MARQUE
TX, UNE GAMME DE WHISKEYS BASÉE À FORT WORTH, DANS L'ÉTAT DU
TEXAS.
* LA GAMME TX INCLUT DES WHISKEYS ET BOURBONS CRAFTS
SUPER-PRÉMIUM.
* L'ACCORD INCLUT LE WHISKEY RANCH, UNE DISTILLERIE ULTRA
MODERNE
SITUÉE À QUELQUES ENCABLURES DE FORT WORTH OUVERTE AUX
CONSOMMATEURS (...).
* LA TRANSACTION, DONT LE MONTANT N'EST PAS PRÉCISÉ,
"DEVRAIT ÊTRE
FINALISÉE RAPIDEMENT".
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(Benjamin Mallet)