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PERNOD RICARD

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Pernod Ricard : acquiert le propriétaire des whiskeys super-prémium TX

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05/08/2019 | 18:21

5 août (Reuters) - Pernod Ricard a annoncé lundi dans un communiqué :

* L'ACQUISITION, AU TRAVERS DE SA FILIALE PERNOD RICARD USA, DE FIRESTONE & ROBERTSON DISTILLING CO., PROPRIÉTAIRE DE LA MARQUE TX, UNE GAMME DE WHISKEYS BASÉE À FORT WORTH, DANS L'ÉTAT DU TEXAS.

* LA GAMME TX INCLUT DES WHISKEYS ET BOURBONS CRAFTS SUPER-PRÉMIUM.

* L'ACCORD INCLUT LE WHISKEY RANCH, UNE DISTILLERIE ULTRA MODERNE SITUÉE À QUELQUES ENCABLURES DE FORT WORTH OUVERTE AUX CONSOMMATEURS (...).

* LA TRANSACTION, DONT LE MONTANT N'EST PAS PRÉCISÉ, "DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE RAPIDEMENT". Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

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CA 2019 9 174 M
EBIT 2019 2 570 M
Résultat net 2019 1 628 M
Dette 2019 6 370 M
Rendement 2019 1,76%
PER 2019 25,7x
PER 2020 22,6x
VE / CA2019 5,19x
VE / CA2020 4,82x
Capitalisation 41 220 M
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Pernod Ricard : Graphique analyse technique Pernod Ricard | Zone bourse
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Ecart / Objectif Moyen 7,84%
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Nom Titre
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Hélène de Tissot Director-Finance & Operations
Mathieu Lambotte Chief Information Officer
Frèdèric Andrè Director-Information Technology Governance
Jean-François Bernard Chief Technical Officer
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PERNOD RICARD8.90%45 785
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