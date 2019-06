Pernod Ricard : acquisition de Rabbit Hole Whiskey

14/06/2019 | 09:32

Pernod Ricard, via la division New Brand Ventures de Pernod Ricard USA, annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition d'une participation majoritaire dans Rabbit Hole Whiskey, fabricant de bourbon super premium basé à Louisville, dans le Kentucky.



'Ce partenariat stratégique permet à Pernod Ricard de renforcer son portefeuille récemment créé de 'Specialty brands', des marques élaborées par de plus petites distilleries et distribuées par un réseau sélectif', explique le géant français des spiritueux.



L'accord prévoit que son fondateur Kaveh Zamanian conserve la majorité de ses parts et qu'il restera en charge des opérations de Rabbit Hole, qui intégrera ainsi le portefeuille New Brand Ventures aux côtés de Smooth Ambler et de Del Maguey.



