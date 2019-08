Pernod Ricard : acquisition du whisky texan super-premium TX

05/08/2019 | 19:01

Pernod Ricard a annoncé lundi l'acquisition de Firestone & Robertson Distilling, le propriétaire de la marque de whiskys texans super-premium TX.



L'opération va permettre au groupe français de mettre notamment la main sur le Blended Whiskey TX, lancé en 2012, qui a remporté plusieurs prix et qui est commercialisé à un prix de plus de 40 dollars.



Le périmètre de l'accord inclut également le Whiskey Ranch, une distillerie ultra-moderne située non loin de Fort Worth (Texas) ouverte au public pour des de visites et dégustations.



'L'acquisition de cette marque en forte croissance et à fort potentiel s'inscrit dans la lignée des investissements illustrant la gestion dynamique de son portefeuille de marques dans le cadre de son plan stratégique à trois ans', explique le groupe de vins et spiritueux.



Pour mémoire, Pernod Ricard a récemment racheté Rabbit Hole Whiskey, le fabricant d'un bourbon super premium basé dans le Kentucky, ainsi que le gin italien super-premium Malfy.



