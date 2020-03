Pernod Ricard : anticipe un repli d'environ 20% de son ROC annuel à cause du virus

(Actualisation: commentaires d'analystes, réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de vins et spiritueux Pernod Ricard a indiqué mardi tabler sur un repli interne d'environ 20% de son résultat opérationnel courant (ROC) pour l'ensemble de l'exercice qui s'achèvera en juin 2020, en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus sur son activité.

Cette prévision est nettement plus faible que celle fournie par le groupe le 13 février dernier, à l'occasion de la publication de ses résultats du premier semestre. Pernod Ricard tablait alors sur une croissance interne de son ROC comprise entre 2% et 4% sur l'ensemble de l'exercice 2019-2020.

Depuis cette communication, "la situation a significativement évolué et une pandémie affecte désormais l'Asie-Pacifique, l'Europe et plus récemment l'Amérique", a souligné la société. Le groupe a notamment pris comme hypothèses un déclin de 80% de l'activité dans le "Travel Retail", soit les ventes dans les aéroports, entre février et juin, ainsi qu'une reprise "lente" en Chine à partir d'avril, après une activité "très limitée" en février et mars.

Dans "l'on-trade", soit les ventes aux hôtels, bars et restaurants, Pernod Ricard n'anticipe aucune activité entre la mi-mars et la fin juin, "les points de vente étant fermés ou n'effectuant pas de nouvelles commandes", a expliqué la société. Dans "l'off-trade", c'est-à-dire les ventes aux distributeurs, qui représentent les trois quarts environ de son chiffre d'affaires, le groupe s'attend à une baisse d'environ 10% de la mi-mars à la fin juin.

Les analystes de Citi et de Royal Bank of Canada (RBC) se disent surpris par l'ampleur de la baisse due au coronavirus. RBC tablait sur un recul du résultat opérationnel courant de 7% pour l'exercice en cours tandis que Citi prévoyait une division par deux de l'activité "on-trade" entre la mi-mars et la fin juin, mais pas d'arrêt complet.

"Cependant, la chaîne d'approvisionnement reste opérationnelle, ce qui est important en vue de la reprise attendue, et le fait que Pernod Ricard voit la Chine se redresser lentement à partir d'avril est également une bonne nouvelle", souligne RBC.

"Bien que nous ne puissions pas prévoir la durée et l'étendue de l'impact, nous restons confiants dans notre stratégie", a déclaré Alexandre Ricard, le PDG du groupe, cité dans un communiqué.

Pernod Ricard a également affirmé disposer de lignes de crédit de 3,4 milliards d'euros auprès de ses banques, dont 300 millions d'euros ont été tirées. Pernod Ricard a également indiqué que sa prochaine échéance significative de remboursement de dette était due en avril 2021 pour un montant de 1 milliard de dollars.

Le titre avance de 1,1% à 124,55 euros mardi, sur un marché parisien en hausse de 5,1%.

