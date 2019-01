Pernod Ricard : création d'un administrateur référent

24/01/2019 | 07:38

Pernod Ricard annonce que sur proposition du comité des nominations, son conseil d'administration a décidé de créer la fonction d'administrateur référent et a désigné à ce poste, à l'unanimité et avec effet immédiat, Patricia Barbizet.



Elle aura, parmi ses prérogatives, la responsabilité d'assurer la relation entre le conseil et les actionnaires, et de veiller au bon fonctionnement de la gouvernance du groupe. Elle présidera le comité des nominations, de la gouvernance et de la responsabilité sociétale.



Pierre Pringuet, ancien président de l'AFEP, qui a accompagné la transition vers la création du poste d'administrateur référent, a démissionné de ses fonctions de vice-président du conseil d'administration, tout en y conservant son siège.



