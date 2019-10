Pernod Ricard : croissance interne de 1,3% au 1er trimestre

17/10/2019 | 08:57

Pernod Ricard affiche un chiffre d'affaires pour son premier trimestre 2019/20 de 2.483 millions d'euros, en croissance faciale de +4% avec un effet de change positif principalement dû au dollar, et en croissance interne de +1,3%.



En interne, le géant des spiritueux revendique un bon démarrage aux Etats-Unis (+6%), en particulier grâce à l'innovation et favorisé par des ventes anticipées, et une bonne croissance en Europe (+3%) grâce à de fortes ventes à l'Est et un retour à la croissance à l'Ouest.



'Dans un contexte qui demeure particulièrement incertain, nous confirmons notre objectif de croissance interne du résultat opérationnel courant pour l'année 2019/20 de +5% à +7%', indique le PDG du groupe, Alexandre Ricard.



