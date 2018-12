Pernod Ricard : devient un actionnaire stratégique de Jumia

18/12/2018 | 18:22

Pernod Ricard annonce un investissement dans le capital de Jumia et devient un actionnaire stratégique.



Pernod Ricard apportera sa connaissance approfondie des consommateurs et des réseaux de distribution physiques en Afrique. Jumia mettra à profit ses plateformes digitales, logistiques et de paiement.



' Pernod Ricard a fait de l'Afrique sa nouvelle frontière, comme en témoigne l'ouverture successive de plusieurs filiales ces dernières années. Jumia est un partenaire de choix car le digital et le e-commerce représentent pour nous de véritables accélérateurs stratégiques dans cette Région ' adécalré Gilles Bogaert, Président Directeur-Général de Pernod Ricard Europe Middle East Africa and Latin America.



