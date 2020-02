Pernod Ricard : distingué dans un classement de Fortune

14/02/2020 | 08:23

Pernod Ricard annonce faire son entrée dans le prestigieux classement des 680 World's Most Admired Companies réalisé par le magazine Fortune avec le cabinet de conseil en gestion de talent Korn Ferry sur un échantillon composé des 1.500 entreprises.



De plus, le géant des spiritueux progresse de plus de 150 rangs et se place dans le top 15% de l'échantillon de 2.100 entreprises du classement 2020 des Meilleurs Employeurs en France, réalisé par le magazine Capital avec l'institut Statista.



