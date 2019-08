Pernod Ricard : dividende et nominations proposés à l'AG

29/08/2019 | 08:33

A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, et compte tenu de la poursuite d'une forte génération de cash et de la baisse du ratio dette nette/EBITDA, Pernod Ricard indique qu'un dividende de 3,12 euros sera proposé au vote de l'AG du 8 novembre.



Le géant français des vins et spiritueux annonce aussi son intention de procéder à un programme de rachat d'actions pour un montant maximal d'un milliard d'euros sur les exercices 2019-20 et 2020-21, les actions acquises ayant vocation à être annulées.



Par ailleurs, Pernod Ricard annonce que seront soumises à l'AG les nominations de Philippe Petitcolin et Esther Berrozpe Galindo en tant qu'administrateurs indépendants. Administratrice depuis 2007, Nicole Bouton a quant à elle choisi de ne pas se représenter.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.