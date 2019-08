Pernod Ricard : en baisse, mais un analyste reste à l'achat

22/08/2019 | 18:21

Le titre Pernod Ricard s'affiche en nette baisse ce jeudi, reculant à Paris de -1,7% en fin de journée, malgré des propos positifs émis par un analyste.



Bank of America Merrill Lynch a en effet, ce jeudi, réitéré sa recommandation d'achat sur Pernod Ricard, assortie d'un objectif de cours de 184 euros, à une semaine de la parution des résultats annuels du groupe de vins et spiritueux.



Pour l'analyste, les points centraux de la publication seront (1) la possibilité d'une nouvelle déception au 4ème trimestre, (2) la qualité des prévisions émises pour le nouvel exercice et (3) l'annonce de rachats d'actions.



BofA-ML, qui note un intérêt grandissant des investisseurs pour la valeur compte tenu de sa récente sous-performance, estime toutefois que le risque de déception est faible et dit continuer à apprécier ce dossier d'un groupe 'prenant les choses en main' ('self-help)'.



Pernod Ricard dévoilera son chiffre d'affaires ses résultats annuels 2018/2019 le jeudi 29 août.



