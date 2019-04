Pernod Ricard : en hausse, un broker optimiste

11/04/2019 | 12:55

Le titre Pernod Ricard s'affiche en hausse ce midi, grapillant quelque +0,5%, alors que l'analyste Oddo BHF a annoncé revoir sa recommandation sur le titre, passant de 'neutre' à 'achat', en amont de la publication des trimestriels le 18 avril - lesquels sont pourtant attendus 'en ralentissement' par le broker.



De même, l'objectif de cours sur le titre d'Oddo BHF est passé de 170 à 180 euros.



Oddo BHF estime en effet, malgré le ralentissement anticipé au T3, que le groupe a la capacité de faire mieux que ses guidances, notamment du fait de la forte rentabilité de la filiale US. 'Le groupe devrait égrener les bonnes nouvelles au cours des 18 mois à venir. Compte tenu de l'amélioration attendue des performances opérationnelles du groupe et du retour à l'actionnaire de façon générale, le titre devrait afficher une prime de 10% à 15% par rapport à son principal concurrent Diageo', écrit ainsi le broker.



'La top line annuelle devrait progresser de près de 6% (consensus +5,7% par rapport à +6,0% en 2017/18) même après le ralentissement du T3. Le groupe se maintient donc dans le haut de sa guidance long terme (+4-7%) et se rapproche des performances de ses concurrents : Diageo, Rémy-Cointreau et Campari. Manquait toutefois jusqu'à présent un levier opérationnel aussi puissant que chez ces derniers.'





