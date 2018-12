Pernod Ricard : en tête du CAC 40 après l'entrée au capital d'Elliott

(Actualisation: communiqué de Pernod Ricard, cours de Bourse vers 16h30)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les fonds d'investissement conseillés par l'activiste britannique Elliott ont indiqué mercredi détenir 2,5% des intérêts économiques de Pernod Ricard, soulignant le "potentiel d'amélioration significatif" du groupe de spiritueux en matière de gouvernance et de rentabilité.

Depuis ces annonces, le titre évolue dans le peloton de tête du CAC 40. Vers 16h30, l'action Pernod Ricard gagnait 5,3%, à 148 euros.

Elliott estime que le groupe de spiritueux représente "une des opportunités d'investissement les plus intéressantes du secteur", selon un communiqué diffusé mercredi.

Le fonds d'investissement estime néanmoins que le rendement total pour l'actionnaire de Pernod Ricard a été inférieur à celui offert par ses concurrents au cours de la dernière décennie, alors que le groupe familial a perdu des parts de marché dans des segments clés. Elliott pointe également une gouvernance d'entreprise "inadaptée" et une culture "peu ouverte sur l'extérieur", ainsi que le bilan "décevant" du groupe en matière d'acquisitions.

Elliott, qui n'a pas indiqué la date de son entrée au capital ni le montant de son investissement total, a précisé avoir rencontré Alexandre Ricard, le PDG de Pernod Ricard, et écrit au conseil d'administration afin de faire part de son analyse et de ses réflexions sur la création de valeur. Ses recommandations comprennent le lancement d'un "plan d'amélioration plus ambitieux pour combler l'écart de rentabilité avec la concurrence et l'alignement de la gouvernance d'entreprise avec les meilleures pratiques de marché des entreprises comparables", a-t-il précisé.

Dans un communiqué, Pernod Ricard a confirmé mercredi que la direction du groupe de spiritueux s'était entretenue avec le fonds "au cours des dernières semaines", tout en soulignant qu'il n'est pas "dans la politique du groupe de commenter le contenu des échanges avec des actionnaires donnés".

"Le dialogue avec nos actionnaires demeure une priorité pour le groupe et Pernod Ricard accorde la plus haute importance aux propositions constructives ayant pour objectif commun la création de valeur sur le long terme", a souligné le groupe.

Les actions mises en place dans le cadre du plan stratégique du groupe "portent leurs fruits", avec notamment la confirmation à la mi-octobre de l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires au cours du premier trimestre de son exercice décalé, a fait valoir Pernod Ricard.

"La création de valeur sur le long terme ne se mesure pas uniquement à l'aune du cours de l'action mais également en prenant en compte l'intérêt de toutes les parties prenantes de Pernod Ricard", a commenté le PDG du groupe de spiritueux, Alexandre Ricard, cité dans le communiqué.

"Notre stratégie est la bonne pour allier la rentabilité court-terme avec une croissance responsable, durable et profitable en ligne avec une feuille de route long-terme et cohérente", a estimé le dirigeant.

Potentiel d'amélioration des marges

Selon une source proche du fonds, Elliott n'a pas l'intention d'évincer Alexandre Ricard mais pourrait chercher à injecter du sang neuf dans les instances dirigeantes du groupe. Le fonds entend surtout pousser Pernod Ricard à se fixer des objectifs plus ambitieux de réduction de coûts, d'accélération de sa croissance et d'amélioration de ses marges, ce à quoi Alexandre Ricard se serait montré ouvert lors de leur rencontre, qui a eu lieu en novembre.

Dans son communiqué, Pernod Ricard a estimé avoir "démontré son engagement à actualiser le conseil d'administration en nommant au cours des trois dernières années trois nouveaux administrateurs".

"Le conseil revoit régulièrement sa composition afin de s'assurer des compétences et expériences nécessaires pour conduire la croissance du groupe au profit de tous ses actionnaires et continuera dans ce sens", a poursuivi Pernod Ricard.

Le fonds Elliott s'est illustré en renversant en mai le conseil d'administration de Telecom Italia contrôlé par Vivendi, avec qui il reste en conflit ouvert, après être entré quelques mois plus tôt au capital de l'opérateur italien.

Pour les analystes de Jefferies, l'arrivée du fonds activiste chez Pernod Ricard ne devrait pas modifier substantiellement la stratégie du groupe de spiritueux. L'intermédiaire financier souligne que la famille Ricard, détentrice de 14% du capital, et Groupe Bruxelles Lambert, avec 7%, gardent la haute main sur le conseil d'administration.

