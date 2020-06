Pernod Ricard : et Erasmus Student Network célèbrent 11 ans de partenariat pour promouvoir la consommation responsable auprès des jeunes adultes avec l'initiative « Sharing Good Vibes »

Regulatory News:

Communiqué – Bruxelles, le 15 juin 2020

Pernod Ricard (Paris:RI) renouvelle son partenariat avec Erasmus Student Network (ESN) afin de promouvoir la consommation d’alcool responsable et lutter contre le « binge drinking » auprès des étudiants. Ce partenariat répond à un double objectif : sensibiliser à la consommation responsable et réduire les risques liés à l’alcool lors des soirées étudiantes. Illustration de son succès, le programme « Responsible Party » a été déployé dans 38 pays et a permis de sensibiliser plus de 450 000 étudiants. Dans le cadre de sa feuille de route « Good times from Good Place », le Groupe a annoncé l’an passé son ambition d’étendre le programme à travers le monde pour toucher un million d’étudiants d’ici 2030.

Le succès du programme Responsible Party repose principalement sur son approche puisque ce sont des étudiants qui proposent des activités à leurs camarades afin de leur donner de manière ludique des conseils concrets sur la consommation responsable d’alcool, les sensibiliser quant aux effets de l’alcool sur la santé et leur offrir de la nourriture et de l’eau pendant les soirées. Les mesures sanitaires en vigueur dans le monde ne permettant pas la tenue des évènements Responsible Party habituels, la campagne digitale #SharingGoodVibes offre un canal efficace pour relayer les bons messages de prévention à une population hyper connectée.

Lancée début avril sur Instagram et Facebook, la campagne #SharingGoodVibes a pour but de transmettre aux jeunes adultes des messages positifs autour de la solidarité et de la convivialité, tout en les sensibilisant à un mode de vie responsable. L’objectif est de les inviter à partager des anecdotes réconfortantes, tout en les incitant à rester en sécurité, conviviaux et responsables. Ces deux derniers mois, la campagne a dépassé les frontières de l’Europe pour s’étendre à l’Amérique Latine et à l’Afrique avec des évènement en ligne, celui du 9 mai dernier ayant rassemblé plus de 102 000 personnes.

Responsible Party dévoilera également au cours de la semaine du 15 juin une série d’interviews en vidéo via différents réseaux. Plusieurs porte-paroles, notamment Alexandre Ricard, Président-Directeur Général de Pernod Ricard, Kostis Giannidis, Président d’ESN, mais aussi DJ Licious et d’autres personnalités influentes et ambassadeurs d’un mode de vie responsable partageront leurs points de vue sur la consommation responsable. Pour les deux partenaires, collaboration et responsabilisation sont les clés de la prévention. C’est ce que confirment des recherches scientifiques indépendantes menées en 2017 : 88,8% des étudiants considèrent Responsible Party comme un programme de prévention utile.

Pour Alexandre Ricard, Président-Directeur Général de Pernod Ricard : « Le renouvellement de notre partenariat avec Erasmus représente pour moi une étape essentielle de notre politique de promotion de la consommation responsable. Dans les circonstances actuelles, nous ne pouvons pas le célébrer comme il se doit, mais je suis convaincu que les alternatives numériques créatives que nous avons développées ensemble avec Erasmus atteindront un grand nombre de jeunes. Je suis fier que des programmes tels que Responsible Party et la nouvelle campagne ‘Sharing Good Vibes’ fassent la promotion des comportements et des modes de vie responsables d’une manière conviviale. »

Kostis Giannidis, Président de l’ESN, ajoute : « Grâce au programme Responsible Party, ESN et Pernod Ricard ont sensibilisé plus de 450 000 personnes à la consommation responsable et à l’adoption d’une bonne hygiène de vie. En ces temps de crise et de distanciation sociale, ce partenariat revêt une importance toute particulière afin de protéger la santé et le bien-être des jeunes adultes. La campagne « Sharing Good Vibes », qui s’inscrit dans le cadre du programme Responsible Party vise à diffuser des messages positifs et solidaires auprès des jeunes adultes. Responsible Party est un excellent exemple de la façon dont les entreprises et la société civile peuvent contribuer ensemble à une société durable ».

Retrouvez la campagne sur Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLYFYzciaGvhOequ9MrovGhygwCDas2KsD

À propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le No 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 9 182 millions d’euros lors de l’exercice 2019. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard, qui possède 16 marques dans le top 100 des marques de spiritueux, dispose de l’un des portefeuilles les plus prestigieux du secteur avec notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Les marques de Pernod Ricard sont distribuées dans plus de 160 marchés dont 73 par ses propres forces de vente. L’organisation décentralisée du groupe permet à ses 19 000 employés d’agir en tant que véritables ambassadeurs de sa vision de « Créateurs de Convivialité ». Réaffirmée par son plan stratégique à trois ans « Transform & Accelerate » déployé en 2018, la stratégie de Pernod Ricard se concentre sur les investissements à long terme et une croissance profitable pour tous ses actionnaires. Le groupe reste fidèle à ses trois valeurs fondatrices : l’esprit entrepreneur, la confiance mutuelle et un fort sens de l’éthique. Comme illustré par notre feuille de route à 2030 qui soutient les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, « nous préservons pour partager ». En reconnaissance de son engagement constant en faveur du développement durable et la consommation responsable, Pernod Ricard a reçu la médaille d’or d’Ecovadis et est classé n°1 par Vigeo Eiris. Pernod Ricard est également une entreprise membre du LEAD Global Compact des Nations Unies. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l’indice CAC 40. Pour en savoir plus : https://www.pernod-ricard.com/en

À propos d’Erasmus Student Network

L’Erasmus Student Network (ESN) est le plus grand réseau d’associations étudiantes en Europe. Présents dans plus de 1 000 établissements supérieurs, celui-ci réunit plus de 500 associations étudiantes de 40 pays différents, et permet à plus de 15 000 bénévoles d’accompagner les étudiants étrangers, en accord avec la devise « les étudiants aident les étudiants ». ESN œuvre à la création d’un cadre éducatif plus mobile et plus flexible, en favorisant les échanges à différents niveaux, afin de faire vivre des expériences interculturelles aux étudiants européens.

À propos de Responsible Party

Né en 2009 de l’idée que la fête est encore plus belle si elle se fait de manière responsable, Responsible Party est le premier programme européen de lutte contre l’alcoolisation excessive chez les jeunes adultes. Créé en partenariat avec Erasmus Student Network, association à but non lucratif financée par l’Union européenne, Responsible Party est un programme sans équivalent, qui lutte activement contre l’abus d’alcool.

Les deux principaux objectifs du programme sont les suivants :

Sensibiliser les jeunes adultes au risque de surconsommation d’alcool ;

Réduire les méfaits de l’alcool lors des fêtes.

Il s’agit de promouvoir un mode de vie équilibré et d’équiper les jeunes adultes pour qu’ils fassent les bons choix. Responsible Party s’adapte à tous types d’évènements et ne fait la promotion d’aucune marque. Il s’agit d’un label gage de sécurité et de responsabilité chez les jeunes adultes. Les animateurs du programme, mis en œuvre « par les étudiants, pour les étudiants », ne sont jamais rabat-joie, mais au contraire cool et accueillants, et rendent les bons moments inoubliables. Être créateurs d’instants de convivialité, de rencontres, d’amitiés internationales durables... voilà notre philosophie. Avec Responsible Party, les bons moments restent gravés à jamais dans votre mémoire.

Website: https://www.responsible-party.com/en/responsibleparty

Instagram: https://www.instagram.com/responsible__party/

Facebook: https://www.facebook.com/ResponsibleParty/

