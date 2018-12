Pernod Ricard : et Jumia

Les deux entreprises développerront des stratégies de distribution innovantes sur l'ensemble du continent africain.

Pernod Ricard, numéro deux mondial des vins et spiritueux déjà implanté dans 13 pays d'Afrique, et Jumia, principal acteur du e-commerce sur ce continent, annoncent aujourd'hui le renforcement de leur partenariat. Dans ce cadre, Pernod Ricard investira au capital de Jumia dont il devient un actionnaire stratégique.

Pernod Ricard apportera sa connaissance approfondie des consommateurs et des réseaux de distribution physiques en Afrique, tandis que Jumia mettra à profit ses plateformes digitales, logistiques et de paiement. Ce financement permettra à la plateforme de consolider son leadership régional, Pernod Ricard bénéficiant dans le même temps de nouvelles opportunités sur le continent pour distribuer ses produits.

« Nous sommes très fiers d'accueillir Pernod Ricard en tant que nouvel investisseur stratégique de Jumia. Cet investissement constitue la reconnaissance de la trajectoire de Jumia depuis 2012 en termes d'innovations et de développements », ont déclaré Sacha Poignonnec et Jérémy Hodara, co-PDG de Jumia.

Comme le souligne Gilles Bogaert, Président Directeur-Général de Pernod Ricard Europe Middle East Africa and Latin America, « Pernod Ricard a fait de l'Afrique sa nouvelle frontière, comme en témoigne l'ouverture successive de plusieurs filiales ces dernières années. Notre stratégie est centrée sur le consommateur et nous continuons notre transformation pour renforcer notre croissance sur ce continent si prometteur. Jumia est un partenaire de choix car le digital et le e-commerce représentent pour nous de véritables accélérateurs stratégiques dans cette Région ».

« Notre association avec Jumia remonte à 2016 avec le succès du lancement conjoint de Jumia-Party, notre plate-forme de e-commerce basée sur une idée simple, « We deliver.You party », et centrée sur les moments de consommation. Une innovation qui connait depuis un développement soutenu dans des villes comme Lagos, Nairobi et Accra. Grâce à ce partenariat renforcé, Pernod Ricard pourra proposer son vaste portefeuille de marques Premium à un plus grand nombre de consommateurs en Afrique », a déclaré Paul-Robert Bouhier, Président de Pernod Ricard Sub Saharan Africa.

Au-delà de son offre de services en ligne, Jumia dispose également de services de livraison à domicile pour les restaurants, Jumia Food, ainsi que d'une plate-forme de réservation d'hôtels, Jumia Travel, réunissant toutes deux quelques 25 000 établissements en Afrique. Pernod Ricard pourra s'appuyer sur ce réseau pour développer la présence de ses marques sur le segment du hors-domicile.

La banque Lazard a accompagné Jumia en qualité de conseil financier dans le cadre de cet investissement.

À propos de Jumia

Jumia a pour objectif de transformer et d'améliorer la vie des gens grâce à la technologie en fournissant des services innovants, pratiques et abordables. Elle participe à la transformation numérique de l'ensemble de l'économie africaine et à sa croissance en élargissant les horizons des entreprises locales pour atteindre et servir les consommateurs grâce à sa plateforme.

Jumia est la principale plate-forme d'e-commerce en Afrique active dans six régions, soit 14 pays. Elle comprend une marketplace, qui relie les vendeurs aux consommateurs, un service de logistique, qui permet l'expédition et la livraison de colis des vendeurs aux consommateurs, et un service de paiement, qui facilite les transactions entre les utilisateurs actifs sur notre plate-forme.