Pernod Ricard : étoffe son portefeuille avec Italicus, un apéritif italien super-premium infusé à la bergamote

Le partenariat avec cette marque italienne en forte croissance est dans la lignée du succès d’autres investissements récents et illustre la gestion active du portefeuille du Groupe dans le cadre de son plan stratégique «Transform & Accelerate»

Paris - Communiqué de presse – 12 mars 2020

Pernod Ricard (Paris:RI) est très heureux d'annoncer son partenariat avec Italicus, un aperitivo à l’italienne déjà récompensé pour son goût unique et élaboré à base d’ingrédients naturels de haute qualité. Depuis son lancement en 2016, la marque a rapidement conquis les mixologues du monde entier.

Italicus répond à une double demande, toutes deux en pleine croissance : celle des bartenders en quète de marques originales et faciles à mettre en valeur dans leurs cocktails, et celles des consommateurs recherchant un spiritueux léger dans la mesure où Italicus titre à 20%. Italicus est l’une des marques « d’apéritivo » contemporains les plus primées au monde. La marque a été distinguée comme Best New Spirit 2017 à la prestigieuse Tales of the Cocktail Spirited Awards et Top-trending liquor brand 2019/2020 par Drinks International.

Italicus a été créé par le mixologue de renommée mondiale et expert en spiritueux italiens Giuseppe Gallo, qui en restera le Directeur Général afin de continuer à développer la marque. Cet accord est le dernier en date d'une série de partenariats réussis pour Pernod Ricard comprenant le gin ultra-premium Monkey 47, le whisky et bourbon américains Smooth Ambler et Rabbit Hole, le mezcal Del Maguey ou tout dernièrement le gin japonais ultra-premium KI NO BI.

Ce partenariat renforce le portefeuille de marques de spécialités du Groupe, une gamme de produits offrant une proposition de valeur attractive, une distribution sélective et un fort potentiel de croissance. La dimension mondiale du réseau de distribution de Pernod Ricard continuera de jouer un rôle déterminant dans le succès de ces marques qui connaissent une croissance à deux chiffres, dépassant largement la moyenne du secteur.

Pour Gilles Bogaert, Président & Directeur Général de Pernod Ricard EMEA-LatAm : « Italicus a connu de formidables débuts, tant auprès des mixologues que des consommateurs. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de l’ajouter au portefeuille de Pernod Ricard afin d’accompagner la marque dans son développement futur. »

Giuseppe Gallo, Fondateur & Directeur Général d’Italicus Rosolio di Bergamotto ajoute : « La marque a connu un grand succès depuis son lancement à la fois on-trade et auprès des consommateurs. Maintenant il est temps de consolider ces acquis aux côtés d’un partenaire stratégique d’envergure afin d’accélérer notre distribution mondiale. Nous nourissons l’ambitieux projet de faire d’Italicus une des marques mondiales d’apéritivo les plus prospères. »

À propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le n°2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 9 182 millions d’euros en 2018/19. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard, qui possède 16 marques dans le top 100 des marques de spiritueux, dispose de l’un des portefeuilles les plus prestigieux du secteur avec notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Les marques de Pernod Ricard sont distribuées à travers plus de 160 marchés, et dans 73 pays par ses propres forces de vente. L’organisation décentralisée du Groupe permet à ses 19 000 employés d’agir en tant que véritables ambassadeurs de sa vision de « Créateurs de Convivialité ». Réaffirmée par son plan stratégique à trois ans « Transform and Accelerate » déployé en 2018, la stratégie de Pernod Ricard se concentre sur les investissements à long terme et une croissance profitable pour tous ses actionnaires. Le Groupe reste fidèle à ses trois valeurs fondatrices : l’esprit entrepreneur, la confiance mutuelle et un fort sens de l’éthique. Comme illustré par notre feuille de route à 2030 qui soutient les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, « nous préservons pour partager ». En reconnaissance de son engagement constant en faveur du développement durable et la consommation responsable, Pernod Ricard a reçu la médaille d’or d’Ecovadis et est classé n°1 du secteur boissons par Vigeo Eiris. Pernod Ricard est également une entreprise membre du LEAD Global Compact des Nations Unies.

Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l’indice CAC 40.

À propos d’Italicus

ITALICUS® a été créé par une sommité des spiritueux italiens, Giuseppe Gallo, afin de remettre au goût du jour la catégorie des Rosolio. Avec des notes prononcées de bergamotte de Calabre, ITALICUS® fait appel aux meilleurs ingrédients pour créer une gorgée d’Italie. Le design marqué de la bouteille incarne l’histoire et l’héritage des différentes régions d’Italie, tout en racontant la tradition ancestrale que représente l’heure de l’apéritivo.

ITALICUS® Rosolio di Bergamotto a reçu le prix Best New Spirit 2017 à la prestigieuse Tales of the Cocktail Spirited Awards, et le Best New European Spirit à the Mixology Awards 2017 à Berlin.

Egalement d’autres prix parmi lesquels: Best Product à FIBAR 201; Packaging awards GOLD MEDAL 2017 et Contemporary Awards TROPHY - International Wine & Spirits Competition 2017; Packaging Trophy - Harpers Design 2017; Gold Medal - San Francisco World Spirits Competition 2017; Platinum Best of Luxury - Pentawards 2017; Italian Aperitif of the year GOLD MEDAL - New York International Spirits Competition 2016; Best New Product – Bar Awards 2016; EXCEPTIONAL quality certificate - Difford’s Guide 2016

