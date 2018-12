Pernod Ricard : l'activiste Elliott s'invite au tour de table

12/12/2018 | 10:15

En tête de l'indice CAC 40, l'action Pernod Ricard prenait près de 4% ce matin alors que le fonds d'investissement activiste britannique Elliott Advisors s'est invité au capital.



Selon un communiqué, les fonds conseillés par Elliott détiennent plus de 2,5% du groupe. Elliott Advisors commence par saluer en Pernod Ricard un 'portefeuille exceptionnel de grandes marques internationales de spiritueux et (...) l'une des opportunités d'investissement les plus attrayantes du secteur'. La famille Ricard a fait un géant d'un petit actuel local, ce qui est jugé 'impressionnant'.



Fidèle à sa vocation, Elliott estime cependant que Pernod Ricard 'recèle un potentiel d'amélioration' dont pourrait découler le déblocage d''une valeur considérable'. L'activiste déplore que le groupe ait perdu des parts de marché sur des segments clés (non identifiés) et que sa marge opérationnelle soit inférieure de cinq points de pourcentage à celle de Diageo. Il estime que l'historique du groupe en termes d'acquisitions est décevant et ajoute qu'une 'gouvernance d'entreprise inadéquate' a contribué à sa 'sous-performance'.



Elliott a rencontré le directeur général, Alexandre Ricard, et a écrit aux membres du conseil d'administration pour partager son analyse de la situation et de ses recommandations. Il entend poursuivre 'un dialogue constructif' avec Pernod Ricard.











Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.