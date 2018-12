Pernod Ricard lance le premier chatbot mondial dédié à la consommation responsable d'alcool

Pour les fêtes de fin d'année, le numéro 2 mondial des vins et spiritueux a également mis à jour son application Wise Drinking

En 2015, Pernod Ricard a lancé la toute première application permettant de mesurer sa consommation d'alcool : Wise Drinking. Depuis son lancement, l'application a été téléchargée 120 000 fois et s'est enrichie de nouvelles fonctionnalités. Pernod Ricard est heureux d'annoncer son nouvel outil innovant : le chatbot Wise Drinking.

Directement intégré à l'application Facebook Messenger pour en faciliter l'accès, le nouveau chatbot est le partenaire idéal des consommateurs pour dialoguer et poser des questions lorsqu'ils sont en déplacement. Le chatbot Wise Drinking fonctionne comme un véritable outil de conversation et d'échange avec les utilisateurs pour les conseiller et répondre à leurs questions.

Un outil facile à utiliser :

Le consommateur peut accéder au chatbot de Wise Drinking soit via la page Facebook où il peut entamer une conversation, soit directement sur Facebook Messenger.

Pour mesurer le taux d'alcoolémie du consommateur, le chatbot pose des questions telles que : Qu'est-ce que vous avez bu ce soir ? Avez-vous mangé ?

Si le consommateur a des questions, le chatbot y répondra en temps réel et partagera des conseils sur l'impact de l'alcool en fonction du genre et de la morphologie de l'utilisateur

L'outil analysera alors instantanément les éléments de la conversation et conseillera le consommateur sur le moyen transport pour rentrer chez lui - par exemple, l'outil lui indiquera s'il peut conduire ou non.

Le chatbot aidera le consommateur à connaître sa consommation et à adopter de bonnes habitudes.

Pernod Ricard encourage une consommation modérée et responsable d'alcool pendant la période des fêtes.

Wise Drinking App

Enplus du chatbot, le Groupe a mis à jour son application Wise Drinking afin de mieux informer les consommateurs sur la consommation responsable. Parmi ses nouveautés, l'application Wise Drinking dispose désormais d'une section « Tips & Facts » intégrée qui informe les consommateurs sur l'alcool et les aide à consommer de façon plus responsable. Parmi les nombreux conseils disponibles, l'app propose des informations sur les avantages à alterner la consommation d'alcool avec de la nourriture et les boissons non-alcoolisées comme l'eau, ainsi que les effets de l'alcool sur la température corporelle. Un tableau de bord aidera les consommateurs à suivre leur consommation d'alcool et à en tirer les enseignements sur une période de quatre semaines, y compris le nombre de calories dans chaque boisson consommée. L'application Wise Drinking est gratuite et disponible dans 34 langues sur iPhone et Android ; c'est la première et la plus populaire des applications de contrôle de consommation d'alcool qui permet de calculer le nombre d'unités par rapport au poids des consommateurs.

Pernod Ricard, un Groupe engagé pour la consommation responsable

Ayant une portée mondiale, Wise Drinking est l'une des nombreuses initiatives prises par Pernod Ricard et ses filiales locales à travers le monde pour promouvoir la consommation responsable. Pernod Ricard est engagé depuis 2012, au sein de l'IARD(International Alliance for Responsible Drinking), organisation à but non lucratif dont la mission est de réduire la consommation nocive d'alcool et de promouvoir la compréhension de la consommation responsable. Dans ce cadre, Pernod Ricard a contribué au développement et à la mise en œuvre des 5 engagements de l'industrie de la bière, des vins et des spiritueux visant à lutter contre la consommation abusive d'alcool. Ces engagements comprennent la réduction de la consommation d'alcool chez les mineurs, le renforcement des codes de bonnes pratiques marketing, la diffusion d'informations auprès des consommateurs à travers le développement de produits innovants responsables, la réduction de l'alcool au volant et la mobilisation des distributeurs pour soutenir les actions contre l'abus d'alcool.

Pernod Ricard a également créé Responsible Party, un programme en partenariat avec l'Erasmus Student Network (ESN) pour sensibiliser les étudiants bénéficiant du programme Erasmus dans 32 pays européens, aux enjeux de la consommation responsable. En 9 ans, plus de 400 000 étudiants ont été touchés et sensibilisés lors de ces événements.

Pour télécharger Wise Drinking :

https://www.wise-drinking.com/app.html

Pour découvrir le Chatbot Wise Drinking: https://www.facebook.com/messages/t/wisedrinking

https://www.messenger.com/t/wisedrinking