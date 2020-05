Pernod Ricard : lance un partenariat avec la plateforme des Nations Unis...

En partenariat avec la plateforme des Nations Unis EducateAll, Pernod Ricard lance des formations en ligne gratuites pour un « bartending » durable et responsable

Ces formations s'inscrivent dans le cadre de la feuille de route du Groupe « 2030 Sustainability & Responsibility » - Good Times from a Good Place

Pernod Ricard a annoncé aujourd'hui le lancement de modules de formation en ligne gratuits dédiés au bartending durable et responsable. Ces cours, accessibles à tous les adultes en âge légal de consommer, seront disponibles via la plateforme de formation mobile EdApp, qui fait partie intégrante de l'initiative EducateAll en collaboration avec l'Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR). EducateAll est une initiative mondiale qui se donne pour mission de démocratiser l'apprentissage et de favoriser l'accès global à des enseignements de qualité pour adultes. Cette initiative conjointe entre l'UNITAR et l'EdApp a permis de constituer un vaste programme de formations gratuites en ligne, proposant d'ores et déjà 50 000 cours chaque jour.

La crise provoquée par le COVID-19 a frappé de plein fouet le secteur des Cafés-Bars-Restaurants. Parce que solidarité, préservation et responsabilité revêtent une importance primordiale dans le monde post-COVID, UNITAR et EdApp, en collaboration avec Pernod Ricard, se sont associés pour créer une plateforme de formation en ligne dédiée au secteur des Cafés-Bars-Restaurants. Celle-ci est disponible partout dans le monde et s'adresse aussi bien aux personnels de service aux bartenders, qu'aux propriétaires des bars afin de les former aux pratiques durables et responsables qui contribueront à ce que « Le Bar de Demain » soit plus responsable à la fois en matière environnementale ou en matière de consommation des produits alcoolisés.

A travers Pernod Ricard University, l'entité du Groupe en charge des formations internes, Pernod Ricard a donc développé un e-learning en partenariat avec le duo de bartenders anti-gaspillage TrashTiki et la Sustainable Restaurant Association. Les modules abordent les pratiques durables et responsables, qui vont de l'utilisation d'ingrédients frais en passant par la gestion des déchets jusqu'au service responsable de boissons alcoolisées. Autant de démarches directement alignées sur les Objectifs de Développement Durable (ODD), reposant sur quatre piliers (ingrédients, service, bar et personnel) et pensés en adéquation avec la règle des 5 R : Repenser, Réduire, Réutiliser, Recycler et Respecter.

La formation « Alcool et Consommation Responsable », développée par Pernod Ricard, est intégrée à cette formation en ligne. Elle est également disponible de manière indépendante sur EducateAll. Ce module de formation se donne pour objectif de mieux informer sur la nature des produits alcoolisés et leur impact sur la santé, de dépasser les idées reçues pour fournir à chacun les connaissances nécessaires qui l'encourageront à une consommation toujours plus responsable des produits alcoolisés.

Pour Vanessa Wright, VP Sustainability & Responsibility de Pernod Ricard : « En tant que Créateurs de convivialité, nous croyons fermement aux valeurs de partage et de soutien aux communautés. Pendant la crise du COVID-19, parmi d'autres initiatives, Pernod Ricard a soutenu la communauté des bartenders à travers des projets très variés, tels que le partenariat entre Jameson et l'US Bartenders' Guild, le don de Pernod Ricard South Africa aux barmen locaux et le programme 'J'aime mon bistrot' en France. Les bartenders, et plus largement le secteur des Cafés-Bars-Restaurants, ont toujours été des partenaires essentiels, ainsi que des moteurs de l'innovation. Ils sont en première ligne d'un monde en constante mutation et se doivent à ce titre d'intégrer des pratiques durables et responsables pour permettre à d'autres de faire de même. En préparant l'avenir, ce module de formation en ligne est une nouvelle étape vers 'Le Bar de Demain'.

« Nous sommes très heureux que Pernod Ricard rejoigne l'initiative EducateAll. C'est exactement l'esprit de cette initiative : mobiliser les leaders de l'industrie pour faciliter l'accès gratuit à des formations essentielles et pertinentes, et dans ce cas précis en faveur du secteur des Cafés-Bars-Restaurants, particulièrement touchés par le COVID-19, qui met à l'épreuve leur capacité de résilience. Les barmans et les propriétaires de bars se doivent d'adopter des changements radicaux dans leurs pratiques et ont besoin de rapidement renforcer leurs compétences de management responsable. Nous sommes fiers que cette plateforme d'apprentissage soit capable de jouer un rôle prépondérant dans l'apprentissage de ces compétences clefs. » souligne Darren Winterford, Fondateur et Directeur Général d'EdApp.

Mihoko Kumamoto, Directeur du Service Prospérité à l'UNITAR, ajoute : « La pandémie a affecté l'ensemble des individus autour du monde de manière physique, émotionnelle et psychologique. Le seul moyen de venir à bout de ce défi et d'en sortir renforcés est de travailler ensemble et de manière solidaire. Nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer avec EdApp et Pernod Ricard afin de promouvoir des pratiques durables et responsables dans le secteur des Cafés-Bars-Restaurants. En accélérant la réalisation des Objectifs de Développement Durable, nous aidons à créer un monde plus inclusif et plus durable. »

Pour accéder au e-learning sur 'Le Monde du Bar de Demain', cliquer ici.

Pour accéder au e-learning sur 'L'Alcool et la Consommation Responsable', cliquer ici.

Pour en savoir plus sur Educate All, cliquer ici