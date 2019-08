Pernod Ricard : les analystes saluent les résultats annuels

30/08/2019 | 12:25

Le titre est bien orienté ce matin (+1,2%) après l'annonce des résultats annuels et la publication de plusieurs analyses positives.



Le groupe a publié un chiffre d'affaires 2018/19 de 9 182 ME, en hausse de 5,3% en publié et de 6% en organique. ' Cela se traduit par une croissance organique plus élevée qu'attendu au 4ème trimestre à 5% contre un consensus de +4%e ' indique Oddo. Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 180 E.



' Le ROC 2018/19 croit de 9.5% à 2 581 ME. La croissance organique est ressortie supérieure aux attentes à +8.7% contre un consensus de +8%, soit son plus haut niveau depuis 2012 ' précise Oddo.



' Nous continuons de penser que le groupe a largement la capacité d'atteindre ses objectifs de MT (CA entre +4 et 7% en lfl et une hausse de marge de 50/60 pp par an) ' rajoute Oddo.



Credit suisse salue à son tour les comptes annuels présentés par Pernod Ricard, ainsi que les prévisions formulées à l'occasion. Toujours à l'achat ('surperformance'), les analystes ont relevé leur objectif de cours de 185 à 195 euros.



'L'annonce d'un milliard d'euros de rachats d'actions et le relèvement de l'objectif d'investissement (de 4% à environ 5% du CA net) et de stocks stratégiques (de 200 à 300 millions d'euros) signalent la confiance croissante de la direction dans les perspectives à moyen terme', indique une note de recherche.



