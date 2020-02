Pernod Ricard : parmi les entreprises les plus admirées du monde selon Fortune et l'un des meilleurs employeurs en France selon le magazine Capital

Regulatory News:

Pernod Ricard (Paris:RI) fait son entrée dans le prestigieux classement World’s Most Admired Companies réalisé par le magazine Fortune. De plus, le Groupe figure cette année dans le classement du magazine Capital des 500 Meilleurs Employeurs en France, gagnant plus de 150 places.

Pernod Ricard figure pour la première fois dans le classement annuel des 680 World’s Most Admired Companies, réalisé par le magazine Fortune avec le cabinet de conseil en gestion de talent Korn Ferry. L’échantillon est composé des 1 500 entreprises les plus importantes en termes de revenus. 3 750 cadres, directeurs et analystes financiers ont répondu à une série de questions sur 9 critères incluant la qualité de la gestion, la capacité à retenir les talents ou encore la responsabilité sociétale.

De plus, Pernod Ricard progresse de plus de 150 rangs et se place dans le top 15% de l’échantillon de 2 100 entreprises du classement 2020 des Meilleurs Employeurs en France, réalisé par le magazine Capital avec l’institut Statista. Publié pour la sixième année consécutive, 20 000 salariés ont été interrogés au moyen d’un sondage anonyme et indépendant. Dans son secteur (agroalimentaire), Pernod Ricard a progressé de plus de 15 places par rapport à l’année passée.

Ces chiffres corroborent l’étude indépendante iSay réalisée par Willis Towers Watson, menée tous les deux ans auprès des 19 000 collaborateurs du Groupe. La dernière édition a notamment confirmé les chiffres suivants : 96% des collaborateurs se disent fiers d’être associés à leur entreprise et 95% déclarent soutenir pleinement les valeurs du Groupe. Plus d’informations sur ce sondage dans notre communiqués de presse et le site dédié iSay.

À propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le n°2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 9 182 millions d’euros en 2018/19. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard, qui possède 16 marques dans le top 100 des marques de spiritueux, dispose de l’un des portefeuilles les plus prestigieux du secteur avec notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Les marques de Pernod Ricard sont distribuées à travers plus de 160 marchés, et dans 73 pays par ses propres forces de vente. L’organisation décentralisée du Groupe permet à ses 19 000 employés d’agir en tant que véritables ambassadeurs de sa vision de « Créateurs de Convivialité ». Réaffirmée par son plan stratégique à trois ans « Transform and Accelerate » déployé en 2018, la stratégie de Pernod Ricard se concentre sur les investissements à long terme et une croissance profitable pour tous ses actionnaires. Le Groupe reste fidèle à ses trois valeurs fondatrices : l’esprit entrepreneur, la confiance mutuelle et un fort sens de l’éthique. Comme illustré par notre feuille de route à 2030 qui soutient les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, « nous préservons pour partager ». En reconnaissance de son engagement constant en faveur du développement durable et la consommation responsable, Pernod Ricard a reçu la médaille d’or d’Ecovadis et est classé n°1 du secteur boissons par Vigeo Eiris. Pernod Ricard est également une entreprise membre du LEAD Global Compact des Nations Unies.

Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l’indice CAC 40.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200213005748/fr/