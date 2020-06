Pernod-Ricard : partenariat avec ESN renouvelé

16/06/2020 | 13:49

Le groupe Pernod Ricard annonce qu'il renouvelle son partenariat avec Erasmus Student Network (ESN) afin de promouvoir la consommation d'alcool responsable et lutter contre le 'binge drinking' auprès des étudiants.



'Ce partenariat répond à un double objectif : sensibiliser à la consommation responsable et réduire les risques liés à l'alcool lors des soirées étudiantes. Illustration de son succès, le programme 'Responsible Party' a été déployé dans 38 pays et a permis de sensibiliser plus de 450.000 étudiants', indique le groupe.



Le groupe souhaite ainsi atteindre un million d'étudiants d'ici 2030.



