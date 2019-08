Pernod Ricard poursuit le renouvellement de son conseil d'administration : nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants

Pernod Ricard annonce les propositions de nominations, qui seront soumises au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale du 8 novembre prochain, de Philippe Petitcolin et

Esther Berrozpe Galindo en tant qu'administrateurs indépendants.

Pierre Pringuet et Martina Gonzalez-Gallarza ont à cette fin offert de démissionner,

à l'issue de la prochaine assemblée générale, de leur mandat respectif pour accélérer ce renforcement de l'indépendance du conseil d'administration.

Administratrice de la Société depuis 2007, Nicole Bouton a quant à elle choisi

de ne pas se représenter.

Dans le prolongement de la nomination de Patricia Barbizet, dont la proposition avait été rendue publique dès la diffusion du document de référence le 26 septembre 2018, Pernod Ricard poursuit le processus d'amélioration continue de sa gouvernance, engagé maintenant depuis plusieurs années.

Diversification, indépendance accrue, internationalisation et féminisation du conseil d'administration sont les quatre axes de cette démarche. Elle a été initiée sous le mandat de Pierre Pringuet en sa double qualité de directeur général du groupe et fondateur du Haut Comité de Gouvernement d'Entreprise lors de sa présidence de l'AFEP.

Alexandre Ricard a poursuivi cette dynamique et en a accéléré le mouvement. La création du comité stratégique et l'ajout des enjeux de responsabilité sociétale aux prérogatives du comité des nominations et de la gouvernance furent, en février 2015, ses deux premières décisions en tant que nouveau Président Directeur Général. Depuis, chaque année, le conseil d'administration s'est enrichit de nouvelles compétences. Les nominations de Philippe Petitcolin et d'Esther Berrozpe Galindo s'inscrivent dans cette politique.

A cette occasion, Alexandre Ricard a déclaré : « Les profils de Philippe Petitcolin et d'Esther Berrozpe Galindo viendront enrichir, sous réserve de l'approbation de nos actionnaires, l'expertise collective d'un conseil d'administration qui continue de gagner en diversité et complémentarité. Cette diversification, nous l'avons initiée aux côtés de Pierre Pringuet, puis accélérée ces dernières années, avec les nominations successives de Kory Sorenson en 2015, Anne Lange en 2016 et il y a un an avec la venue de Patricia Barbizet et sa nomination en tant qu'administratrice référente.

Pierre Pringuet restera pour moi ce mentor brillant et visionnaire. Il ne fait aucun doute que le Groupe ne serait pas devenu ce fleuron français sans son audace et sa capacité de travail exceptionnelle. Pernod Ricard lui est, et lui sera toujours, reconnaissant. Quant à Martina, pendant 7 années, elle aura su apporter sa connaissance pointue du consommateur dans une entreprise qui a placé ce dernier au cœur de son business model. Enfin, je salue le travail de Nicole qui, notamment en tant que Présidente du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, aura eu un rôle-clef dans ces divers changements et, plus généralement, dans le renforcement continu des compétences du Conseil ».



Pierre Pringuet

Pierre Pringuet, ancien élève de l'École Polytechnique et Ingénieur du Corps des Mines, rejoint Pernod Ricard en 1987. C'est à partir des années 2000 qu'il devient l'un des principaux acteurs de la transformation du Groupe aux côtés de Patrick Ricard qui, en juillet 2000, le nomme avec Richard Burrows co-directeur général du Groupe. Ils en deviennent tous deux administrateurs en 2004. C'est l'année suivante que Pierre Pringuet mène avec succès l'acquisition puis l'intégration d'Allied Domecq. Il parachève l'internationalisation de Pernod Ricard en 2008 en pilotant l'acquisition de Vin&Sprit et sa marque-phare Absolut Vodka.

À la suite du retrait des fonctions opérationnelles de Patrick Ricard, Pierre Pringuet est nommé Directeur Général du Groupe en novembre 2008, fonction qu'il exerce jusqu'au 11 février 2015, date d'échéance de son mandat, en conformité avec les statuts de la Société.

Pierre Pringuet était par ailleurs Président de l'Association Française des Entreprises Privées (AFEP) de juin 2012 à mai 2017, et est Chevalier de l'Ordre National du Mérite, Officier de la Légion d'Honneur et Commandeur du Mérite Agricole.

Martina Gonzalez-Gallarza

Universitaire reconnue, Martina Gonzalez-Gallarza enseigne à l'Université Catholique de Valence, dont elle a été Doyenne de la Faculté d'Études Commerciales de 2004 à 2008. Depuis novembre 2008, Martina Gonzalez-Gallarza fait partie du département Marketing de l'Université de Valence où, étant actuellement Professeur Titulaire, elle exerce des activités de recherche dans le domaine du comportement du consommateur et enseigne dans les programmes de masters internationaux à Valence (Chambre de Commerce, UV et UCV) et à l'étranger (à l'IAE de Rennes et à l'IGC de Bremen (Allemagne) et à la LUISS University à Rome (Italie)). Elle a été Visiting Scholar à la Columbia University (NYC), à l'ESCP Europe en France et à la Sassari University (Sardaigne, Italie). Martina est devenue membre du conseil d'administration de Pernod Ricard en 2012.

Nicole Bouton

Nicole Bouton est diplômée de l'Institut d'Études Politiques de Paris. Après avoir exercé diverses fonctions au sein du Crédit Commercial de France puis chez Lazard Frères et Cie, Lazard Frères Gestion, Banque NSMD (Groupe ABN AMRO France), Asset Allocation Advisors et Banque du Phénix (qu'elle fusionne avec la Banque NSMD en octobre 1998), Nicole Bouton fonde en 2002 Groupe Financière Centuria dont elle a assuré la Présidence jusqu'en juin 2010 ; à ce titre, elle préside plusieurs filiales dont Financière Accréditée, acquise en 2006.

Elle est également Administratrice de plusieurs autres filiales du Groupe Financière Centuria. À fin juin 2010, elle vend ses actions Centuria et demeure Présidente de Financière Accréditée jusqu'à la cession de la société en 2016. Elle est nommée Présidente du Comité stratégique de Friedland Gestion, société de gestion, aux côtés de deux nouveaux partenaires. Nicole Bouton est Administratrice de Pernod Ricard depuis 2007.



Philippe Petitcolin

Après avoir exercé différentes fonctions au sein d'Europrim, Filotex (filiale d'Alcatel-Alstom) et Labinal (devenue Safran Electrical & Power), Philippe Petitcolin est nommé, dès 2006, président-directeur général de Snecma (devenue Safran Aircraft Engines). De 2011 à 2013, il est nommé Directeur Général des activités défense et sécurité de Safran ainsi que président-directeur général de Safran Electronics & Defense. De juillet 2013 à décembre 2014, il est président-directeur général de Safran Identity & Security et président du Conseil d'administration de Safran Electronics & Defense. De décembre 2014 à juillet 2015, il est président de Safran Identity & Security.

Le 23 avril 2015, il est nommé administrateur de Safran par l'assemblée générale et Directeur Général par le Conseil d'administration. À la même date, il devient membre du Board de l'association européenne « The Aerospace and Defence Industries » (ASD). En juillet 2015, il est nommé vice-président du Gifas (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales). En 2015, il est également nommé administrateur de Belcan Corporation, société de prestations de services d'ingénierie, et il est administrateur d'EDF depuis mai 2019.

Esther Berrozpe Galindo

Esther Berrozpe Galindo dispose d'une riche expérience internationale avec plus de 25 ans passés dans le secteur des biens de consommation, en particulier dans le développement et la transformation d'entreprises, en exerçant des rôles marketing, commerciaux, et de direction chez Whirlpool en Europe et en Amérique du Nord. Entre 2013 et 2019, elle est CEO de la région EMEA et membre du Comité Exécutif du Groupe Whirlpool, responsable d'un business de plus de 5 milliards de dollars et de 24 000 employés répartis sur 35 pays, 15 sites de production et une distribution sur plus de 140 pays.

Au cours de sa longue carrière chez Whirlpool, Esther Berrozpe Galindo dirige plusieurs entités en Amérique du Nord, Europe, Moyen Orient et Afrique, et développe une expérience pointue du développement de marques et de produits, de la consolidation de portefeuille, de l'optimisation des process industriels et logistiques, ainsi que des systèmes et process d'ingénierie.

Elle dispose par ailleurs d'une expérience robuste en M&A, comme elle l'a démontrée lors de l'acquisition d'Indesit Company par Whirlpool en 2014, en réussissant son intégration et sa transformation.