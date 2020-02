Pernod Ricard : prend la mesure du coronavirus, le titre bondit après un bon S1

(Actualisation: nouveaux commentaires de la directrice financière sur la Chine, avis d'analyste et cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les marchés voient le verre à moitié plein pour Pernod Ricard. Bien que l'épidémie de coronavirus oblige le groupe à revoir en baisse son objectif de résultat opérationnel courant pour l'exercice en cours, le numéro deux mondial des spiritueux a publié des résultats suffisamment solides au premier semestre pour rassurer les investisseurs.

Le titre s'appréciait de 2,8%, à 165,15 euros, jeudi en début d'après-midi.

Pernod Ricard est le premier groupe du secteur à donner de la visibilité aux investisseurs au sujet des conséquences de l'épidémie de coronavirus sur son activité en Chine et plus largement en Asie. Il s'attend à un "impact très significatif" sur les résultats du trimestre en cours (janvier-mars), mais espère un retour progressif à la normale d'ici au mois de juin.

L'impact sur les résultats de l'ensemble de l'exercice pourrait s'élever à 2% pour le chiffre d'affaires et à 3% pour le résultat opérationnel courant, a précisé Pernod Ricard. Par conséquent, le groupe ne vise plus qu'une hausse de 2% à 4% de son résultat opérationnel courant en 2019-2020, contre une fourchette de 5% à 7% précédemment.

Toute la question est de savoir si ces hypothèses sont suffisamment pessimistes, soulignent les analystes de Citi, qui s'attendaient toutefois à une révision plus modérée de l'objectif de croissance du ROC, dans le bas la fourchette de 5% à 7%.

Hausse de la marge opérationnelle

Le groupe a fait ces commentaires alors que ses résultats au premier semestre ont légèrement dépassé les attentes des analystes.

Au cours du semestre clos fin décembre, le résultat opérationnel courant de Pernod Ricard s'est établi à 1,79 milliard d'euros, en hausse de 8,1% en données publiées et de 4,3% à taux de change et périmètre constants. La marge opérationnelle s'est appréciée de 15 points de base, à 32,7%.

Le résultat opérationnel courant a bénéficié d'un effet de change favorable de 59 millions d'euros principalement dû au dollar américain et à l'appréciation des devises émergentes face à l'euro, a précisé le groupe.

Le résultat net, part du groupe, s'est établi à 1,03 milliard d'euros, en hausse plus modérée (+1%) en raison d'éléments non courants.

Le chiffre d'affaires a atteint 5,47 milliards d'euros, en hausse de 5,6% en données publiées et de 2,7% à taux de change et périmètre constants.

Selon un consensus établi par Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 5,42 milliards d'euros au premier semestre, sur un résultat opérationnel courant de 1,75 milliard d'euros et sur un résultat net de 1,17 milliard d'euros.

Le Nouvel An chinois a soutenu les résultats au deuxième trimestre

La croissance organique a accéléré au deuxième trimestre, à 3,8% contre 1% au premier trimestre, grâce notamment à la date plus avancée du Nouvel An chinois cette année.

Sur l'ensemble du premier semestre, les ventes en Chine, le deuxième marché du groupe derrière les Etats-Unis, ont progressé de 11% en données comparables, alors qu'elles avaient déjà progressé de 28% au premier semestre 2018-2019.

"L'exécution de notre programme pour le Nouvel An chinois a été très bonne en décembre et au début janvier", a souligné Hélène de Tissot, la directrice financière de Pernod Ricard, jeudi lors d'un entretien téléphonique. Pernod Ricard adaptera ses investissements marketing en Chine au contexte actuel, mais il est trop tôt pour savoir quel a été l'écoulement des stocks au cours de la période du Nouvel An, a-t-elle ajouté.

"Nous adaptons très ponctuellement nos dépenses mais nous ne dépriorisons pas la Chine, bien au contraire", a ajouté la directrice financière.

En Inde, un autre marché prioritaire du groupe, les ventes ont augmenté de 5% au premier semestre, en données comparables, contre 24% à la même période de l'exercice précédent. Elles ont été pénalisées par des conditions météo et un environnement macroéconomique moins porteurs, selon Pernod Ricard.

Aux Etats-Unis et en Europe, le groupe a enregistré des progressions de respectivement 4% et 3%.

"La solide croissance du premier semestre 2019-2020 démontre une bonne résilience de notre modèle. La croissance diversifiée en termes de régions et de marques, la poursuite d'un fort effet prix ainsi que l'amélioration de la marge opérationnelle témoignent du succès de notre plan stratégique à trois ans Transform & Accelerate", a commenté Alexandre Ricard, le président-directeur général de Pernod Ricard.

Le PDG a précisé que le groupe poursuivrait l'exécution de ce plan et continuerait à investir dans ses priorités stratégiques, notamment en Chine et aux Etats-Unis. Pernod Ricard vise à moyen terme une croissance annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 4% et 7% et une amélioration de sa marge opérationnelle de 50 à 60 points de base par an.

En dépit des bons résultats publiés par Pernod Ricard, la révision de l'objectif de résultat opérationnel courant pour l'ensemble de l'exercice entraînera un ajustement à la baisse des prévisions de bénéfice par action, a précisé UBS.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: VLV - LBO

COMMUNIQUES FINANCIERS DE PERNOD RICARD :

http://pernod-ricard.fr/54/investisseurs/actualite-financiere

Agefi-Dow Jones The financial newswire