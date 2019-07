Pernod Ricard : proche d'une valeur du luxe

03/07/2019 | 17:23

Si les trois grandes valeurs françaises du luxe (LVMH, Kering et Hermès) tirent la cote parisienne, il ne faudrait pas pour autant oublier un 'quatrième larron': Pernod Ricard, le groupe de spiritueux dont le cours vient également d'atteindre un niveau record à la Bourse de Paris, à près de 165 euros.



La performance du titre connu notamment pour les cognacs Martell mérite en effet d'être saluée, avec ses hausses de 19% sur un an, de 65% sur trois ans et de 267% sur dix ans. Dans tous ces cas de figure, ce groupe capitalisant près de 44 milliards d'euros a battu l'indice CAC 40 d'au moins un facteur deux.



Certes, la croissance interne des ventes a décéléré de 7,8% au 1er semestre (décalé) à 6,3% sur les neuf premiers mois, avec + 2,5% au seul 3ème trimestre. Les trois grands noms précités font mieux. Mais Pernod Ricard, très exposé à l'Asie et ne délaissant pas l'Amérique du Nord, a relevé ses prévisions de résultats et continue de toiletter son portefeuille, en y ajoutant dernièrement des marques des marques d'alcools prometteuses comme le gin Malfy ou le bourbon Rabbit Hole.



De quoi donner des arguments positifs aux boursiers pour ce titre qui se paie plus de 23 fois ses prévisions de profits de l'exercice 2019/2020. Un PER qui ne jure pas avec ceux des valeurs du luxe, pas moins d'ailleurs que la marge opérationnelle courante de Pernod Ricard : proche de 32% au 1er semestre 2018/2019, elle soutient la comparaison avec les meilleurs taux constatés parmi les acteurs habituels du luxe.



A suivre sur l'agenda du groupe : les comptes de l'exercice 2018/2019, qui s'est terminé fin juin, sont attendus le 29 août.



EG



