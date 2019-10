Pernod Ricard : projet de réorganisation pour la France

02/10/2019 | 07:29

Pernod Ricard annonce la présentation aux instances représentatives du personnel des deux sociétés Ricard et Pernod, ainsi qu'à l'ensemble de leurs collaborateurs, le projet 'Reconquête !' 'pour retrouver la croissance sur un marché français en pleine mutation'.



Ricard et Pernod ont ainsi proposé la création d'une société unique, Pernod Ricard France, à compter du 1er juillet 2020, dont le siège devrait être situé à Marseille. Ce projet de fusion amènerait à ouvrir environ 280 postes au départ volontaire.



Par ailleurs, dans le cadre de la stratégie de gestion dynamique de son portefeuille de marques, le groupe de vins et spiritueux annonce un projet de cession de la marque Café de Paris et du site de production de Cubzac à InVivo Wine.



