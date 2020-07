Pernod Ricard : relève sa prévision de ROC pour l'exercice 2019-2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de vins et spiritueux Pernod Ricard a relevé jeudi sa prévision de résultat opérationnel courant (ROC) pour son exercice décalé 2019-2020, anticipant désormais une baisse d'environ 15% de cet indicateur à taux de change et périmètre constants. Le groupe tablait auparavant sur une baisse d'environ 20% de son ROC à changes et périmètre constants.

Ce relèvement fait notamment suite à la "meilleure résilience du 'off-trade', en particulier aux Etats-Unis et en Europe de l'Ouest", a indiqué Pernod Ricard dans un communiqué.

Dans ses hypothèses précédentes, Pernod Ricard tablait sur une réduction d'environ 10% du chiffre d'affaires du segment off-trade entre la mi-mars et la fin juin.

L'off-trade, qui représente environ les trois quarts du chiffre d'affaires du groupe, couvre les ventes aux distributeurs, par opposition au "on-trade" qui concernent les ventes aux hôtels, bars et restaurants.

Pernod Ricard publiera le 2 septembre les résultats de son exercice 2019-2020, qui s'est achevé le 30 juin.

