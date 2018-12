Pernod Ricard : répond à la communication d'Elliott

12/12/2018 | 16:39

Le fonds d'investissement activiste britannique Elliott Advisors s'est invité au capital de Pernod Ricard. Les fonds conseillés par Elliott détiennent plus de 2,5% du groupe.



Pernod Ricard prend note du communiqué du fond activiste Elliott. Le groupe estime être bien placé pour continuer à exécuter sa feuille de route stratégique et à adresser la demande des consommateurs.



' Nous sommes déterminés à continuer notre transformation et notre accélération afin d'anticiper les changements de notre industrie et de nos consommateurs ' a déclaré la direction.



' Lors de notre dernière Assemblée Générale, nous avons confirmé nos prévisions pour 2018/19 d'une croissance interne de 5 à 7% sur notre résultat opérationnel courant. Nous avons également annoncé notre nouveau plan stratégique ' Transform & Accelerate ' avec l'objectif de consolider l'accélération de notre croissance, tout en continuant notre transformation ' rajoute le groupe.



Alexandre Ricard a déclaré : ' nous sommes un Groupe avec de fortes valeurs familiales engagé sur la création de valeur sur le long terme. Sur les 3 dernières années, nous avons créé plus de 11 milliards E de valeur et notre action a augmenté de 37,7%, dépassant significativement le CAC40 (+5,6%) ou l'Eurostoxx Food & Beverage (-13,4%) '.



' Notre stratégie est la bonne pour allier la rentabilité court-terme avec une croissance responsable, durable et profitable en ligne avec une feuille de route long-terme et cohérente. '



