Pernod Ricard : revoit en hausse sa prévision de résultat annuel

Pernod Ricard a révisé en hausse jeudi sa prévision de résultat opérationnel courant annuel en raison d'une activité récente plus résistante que prévu face à la crise du coronavirus, notamment dans les ventes pour la consommation à domicile aux Etats-Unis et en Europe de l'Ouest.

Le groupe de spiritueux, propriétaire du champagne Mumm, de la vodka Absolut et du cognac Martell, s'attend désormais à une décroissance interne de son résultat opérationnel courant d'environ 15% pour l'exercice 2019/20 clos fin juin, contre un recul de 20% anticipé en mars.

Pernod Ricard indique que ses hypothèses établies fin mars se sont révélées justes sur la Chine, où le groupe avait dit prévoir une reprise lente à partir d'avril, et sur le "travel retail", où il s'attendait à un déclin d'activité de 80% entre février et juin.

"Il y a cependant eu des différences notables par rapport aux attentes, principalement en Inde, avec l'arrêt complet de la production et des ventes pendant six semaines, mais aussi une meilleure résilience du off-trade, en particulier aux Etats-Unis et en Europe de l'Ouest", a indiqué Pernod Ricard dans un communiqué.

Dans l'off-trade, c'est-à-dire la consommation à domicile qui représente environ trois quarts du chiffre d'affaires du groupe, les ventes étaient attendues en baisse de 10% entre la mi-mars et fin juin.

(Bertrand Boucey et Blandine Hénault)