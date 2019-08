Pernod Ricard soigne ses actionnaires après un très bon cru 2018-2019

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le numéro deux mondial des vins et spiritueux Pernod Ricard annoncé jeudi une hausse de 32% de son dividende après avoir nettement dépassé son objectif de croissance du résultat opérationnel au cours de l'exercice 2018-2019 clos fin juin.

Le groupe, propriétaire notamment du whisky Jameson, de la vodka Absolut et du cognac Martell, proposera lors de son assemblée générale du 8 novembre le versement d'un dividende de 3,12 euros par action, contre 2,36 euros un an plus tôt, portant ainsi son taux de distribution de 41% à 50% du bénéfice net.

Par ailleurs, "compte tenu de la poursuite d'une forte génération de cash et de la baisse du ratio dette nette/Ebitda", Pernod Ricard a annoncé son intention de procéder à un programme de rachat d'actions pour un montant maximal de 1 milliard d'euros d'ici à la fin juin 2021 tout en poursuivant sa politique d'acquisitions.

Pour l'exercice en cours, Pernod Ricard table sur une croissance interne de son résultat opérationnel courant (ROC) de 5% à 7%. Dans un environnement "particulièrement incertain", "nous continuerons à soutenir nos marques et nos marchés prioritaires, nos investissements stratégiques et l'exécution de notre feuille de route de Développement Durable 2030", a commenté le président-directeur général du groupe, Alexandre Ricard, cité dans un communiqué.

Au cours de l'exercice clos fin juin, le bénéfice net de Pernod Ricard s'est établi à 1,45 milliard d'euros, en baisse de 8% par rapport à l'exercice précédent. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice a progressé de 9,5%, à 1,65 milliard d'euros.

Le résultat opérationnel courant (ROC) a augmenté de 9,5% en données publiées et de 8,7% sur une base organique, à 2,58 milliards d'euros. Le groupe visait une croissance d'"environ 8%" de son résultat opérationnel courant.

De son côté, le chiffre d'affaires a augmenté de 5,3%, à 9,18 milliards d'euros.

A périmètre et changes constants, la croissance organique, dite aussi interne, des revenus s'est inscrite à 6%. Elle a notamment été tirée par la Chine (+21%) et l'Inde (+20%), alors que le continent américain et l'Europe affichent des croissances de 2% et 1%, respectivement. La division Travel Retail a enregistré une croissance de 6%, "tirée par toutes les régions".

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes attendaient en moyenne pour l'exercice un résultat net courant de 1,67 milliard d'euros, un résultat opérationnel de 2,56 milliards d'euros et un chiffre d'affaires de 9,17 milliards d'euros.

Pernod Ricard a également indiqué qu'il proposerait lors de la prochaine assemblée générale la nomination de deux nouveaux administrateurs, Philippe Petitcolin et Esther Berrozpe Galindo, en remplacement de Pierre Pringuet et Martina Gonzalez-Gallarza.

Ces nominations visent à renforcer l'indépendance du conseil d'administration, une demande formulée par le fonds activiste Elliott Management qui détient depuis l'année dernière une participation de 2,5% dans le groupe contrôlé par la famille Ricard.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: LBO

COMMUNIQUES FINANCIERS DE PERNOD RICARD :

http://pernod-ricard.fr/54/investisseurs/actualite-financiere

Agefi-Dow Jones The financial newswire