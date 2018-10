Pernod Ricard : Oddo s'attend à une forte croissance au T1

04/10/2018 | 16:05

Oddo continue de privilégier les valeurs françaises, Pernod Ricard et Rémy Cointreau, qui sont aussi les 2 principaux producteurs mondiaux de cognac (respectivement Martell et Rémy Martin) à coté de LVMH (Hennessy) et de Suntory (Courvoisier).



' Le T1 de l'exercice 2018-19 de Pernod Ricard est attendu en très forte croissance. En plus de l'activité sous-jacente, qui reste très soutenue, notamment en Chine, la période va bénéficier d'une base de comparaison très faible en Inde (début de l'exercice précédent perturbé par la GST et le Highway ban) et de la date précoce du Mid-Autumn Festival (24 septembre 2018 au lieu du 4 octobre 2017) ' indique Oddo.



Le bureau d'analyses s'attend donc une croissance organique des ventes particulièrement robuste pour le groupe (+6,0%) malgré la base élevée (+5,7% LFL au T1 2017-18). Evidemment, c'est l'Asie qui sera le principal moteur (+10% LFL est.).



Sur l'ensemble de l'exercice, Oddo s'attend à un léger ralentissement chez Pernod Ricard (+5% après +6% en 2017/18).



