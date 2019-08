COMMUNIQUE DE PRESSE DU 28 AOÛT 2019

DE PERROT DUVAL HOLDING SA

Perrot Duval Holding SA, Genève (SIX Swiss Exchange : PEDU ; "Perrot Duval") spécialisé dans le domaine de l'automatisation, communique que le closing du contrat sur la vente du groupe Infranor (soit d'Infranor Holding SA et de ses 11 filiales ainsi que de Bleu-Indim SA ; "Groupe Infranor") par Perrot Duval à Guangzhou Hao Zhi Industrial Co. Ltd., Guangzhou devrait avoir lieu dès le milieu du mois de septembre 2019 et non dès les premiers jours du mois de septembre, comme annoncé le 22 juillet 2019.

Le présent communiqué de presse est également disponible sur le site web de Perrot Duval et peut y être téléchargé http://www.perrotduval.com/article.php3?id_article=7. Il en va de même pour le rapport annuel 2017/18 et le rapport semestriel 2018/19 de Perrot Duval, en version PDF, sur http://www.perrotduval.com/article.php3?id_article=8.

