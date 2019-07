Perrot Duval S A : LE GROUPE PERROT DUVAL MULTIPLIE SON RESULTAT PAR TROIS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 18 JUILLET 2019

LE GROUPE PERROT DUVAL MULTIPLIE SON RESULTAT PAR TROIS

Le Groupe Perrot Duval (Perrot Duval Holding S.A.), spécialisé dans le domaine de l'automatisation, a réalisé - pour son exercice 2018/19 (clos au 30 avril 2019) - un chiffre d'affaires de CHF 48,3 mio et un bénéfice après impôts de CHF 1,0 mio (CHF 0,3 mio au 30 avril 2018).

Sous l'influence de la Division Infranor - spécialisée dans la robotisation de machines -, incluant la Division Cybelec - fournisseur de solutions complètes dans des niches de marchés déterminées, en particulier les fabricants de machines permettant la déformation de la tôle -, le chiffre d'affaires a enregistré un recul de 2,5% en passant de CHF 49,5 mio au 30 avril 2018 à CHF 48,3 mio une année après.

En revanche, sa Division Füll - qui se concentre sur la conception et la réalisation d'installations de dosage et de stockage à façon ou standard pour produits liquides et pâteux entièrement automatisées - a sensiblement amélioré sa rentabilité et a dégagé à un résultat positif durant l'exercice sous revue.

La société fournira les chiffres définitifs et des informations détaillées sur l'exercice 2018/19, accompagnés de commentaires sur la marche des affaires actuelles au cours de sa présentation de bilan du 29 août 2019.

Le présent communiqué de presse est disponible sur le site Web du Groupe Perrot Duval et peut y être téléchargé http://www.perrotduval.com/article.php3?id_article=7.

Toute information supplémentaire peut être obtenue auprès de :

Nicolas Eichenberger, Président du Conseil d'administration Perrot Duval Holding S.A., c/o Perrot Duval Management S.A., Place de la Gare 11, case postale, CH-1296 Coppet Téléphone +41 (0)22 776 61 44, Fax +41 (0)22 776 19 17, courriel nicolas.eichenberger@perrotduval.com