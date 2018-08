Perrot Duval S A : PRÉSENTATION DU BILAN POUR L’EXERCICE 2017/2018

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 23 AOÛT 2018 DE PERROT DUVAL HOLDING S.A.

Présentation du bilan pour l'exercice 2017/2018

Croissance du chiffre d'affaires de Perrot Duval

Au cours de son 113ème exercice, clos le 30 avril 2018, le Groupe Perrot Duval (Perrot Duval Holding S.A.), spécialisé dans le domaine de l'automatisation, a augmenté son chiffre d'affaires de 6,5% à CHF 49,5 mio (contre CHF 46,4 mio un an auparavant) et dégagé un bénéfice net, hors parts de tiers, de CHF 0,7 mio (CHF 1,5 mio au 30 avril 2017). Le Groupe Perrot Duval vise une légère augmentation de ses ventes à taux de change constants pour l'exercice en cours.

Le Groupe Perrot Duval en chiffres

Les deux participations Füll et Infranor ont connu des évolutions opposées durant l'exercice 2017/18. Le groupe Infranor a dépassé ses projections, partout dans le monde (à une exception près) et pour l'ensemble de ses catégories de produits, ensembles et services. A l'inverse, la participation Füll a subi un net recul provenant tant du report de commandes attendues sur le nouvel exercice que de la majoration - ayant différentes origines - de certains frais généraux.

Sous l'impulsion du Groupe Infranor, le chiffre d'affaires a ainsi progressé de CHF 46,4 mio au 30 avril 2017 à CHF 49,5 mio une année après, représentant une croissance de

CHF 3,1 mio ou 7%.

La marge brute a crû à CHF 27,0 mio (CHF 25,9 mio un an auparavant), mais s'est, en revanche, contractée termes relatifs de 55,8% à 54,5%, essentiellement en raison de la réduction temporaire de travaux en cours au 30 avril 2018 au sein du Groupe Füll, d'une part, et de la réorganisation des sous-traitance d'éléments et de sous-ensembles électroniques au sein d'une filiale du Groupe Infranor, d'autre part.

Enfin, les frais généraux ont augmenté de CHF 23,8 mio à CHF 25,1 mio, soit CHF 1,2 mio de hausse, en conséquence - pour l'essentiel, des effets de cours de change en francs suisses pour CHF 1,4 mio.

Le résultat opérationnel avant intérêts et impôts (EBIT) s'est ainsi élevé à CHF 1,9 mio contre CHF 2,1 mio un an auparavant. Le résultat final après impôts (CHF 0,7 mio) a toutefois été sensiblement moins élevé qu'un an auparavant (CHF 1,5 mio), l'exercice 2016/17 ayant bénéficié du produit de la vente de la participation minoritaire Belwag AG, Berne par Perrot Duval Holding S.A., (CHF 0,6 mio).

Au bilan, il convient de noter que la société faîtière Perrot Duval Holding S.A. a conclu un contrat de prêt de CHF 6,0 mio auprès d'investisseurs privés le 11 novembre 2017. Cet argent a permis, pour l'essentiel, de substituer certaines dettes financières.

Les fonds propres se sont raffermis à CHF 6,4 mio et représentaient 16,0% du total du bilan contre 15,5% l'an passé à pareille époque.

Activités

La participation Füll - active dans la fourniture d'installations de dosage et de stockage pour produits liquides et pâteux dans un environnement chimique et pharmaceutique - a fait face à un ralentissement du processus de commandes sur 5 mois, dont les conséquences ont été multiples. En premier lieu, un recul du chiffre d'affaires, à CHF 9,5 mio, par rapport à l'exercice précédent (CHF 10,0 mio).

Deuxièmement, une fragilisation de la marge brute, passée de CHF 5,2 mio, représentant 52,0% du chiffre d'affaires à l'issue de l'exercice 2016/17, à CHF 4,5 mio ou 47,7% des ventes consolidées, par manque de travaux en cours à la date de bouclement.

L'évolution des frais généraux montre que le groupe Füll a aussi accéléré la mue de son organisation interne. Il a progressivement concentré l'outil de production en Allemagne et a remodelé sa force de développement en la concentrant sur son site suisse à Altnau

(Thurgovie). Enfin, Tecos Bruhin AG a enregistré des charges supplémentaires en vue de la mise à niveau de quatre installations importantes comptabilisées en 2016/17.

Le perte opérationnelle avant intérêts et impôts (EBIT) s'est ainsi montée à CHF 1,1 mio (bénéfice de CHF 0,1 mio atteint durant l'exercice précédent).

Le chiffre d'affaires de la participation Infranor s'est monté à CHF 40,0 mio, en croissance de 10% par rapport à l'exercice précédent (CHF 36,5 mio). L'augmentation du chiffre d'affaires a été ressentie dans tous les domaines d'applications de la Division Infranor, ce qui dénote les effets de la conjoncture favorable. Les demandes et les projets en robotique (au sens large du terme) ont poursuivi leur solide croissance. Les ventes de la Division Cybelec (CHF 10,5 mio) se sont, pour leur part, envolées de 15% par rapport à l'année précédente (CHF 9,1 mio), sans qu'il n'y ait d'influence notable des cours de change en francs suisses.

Perspectives

Comme cela était indiqué au chapitre précédent, les entrées de commandes de Füll ont repris de manière intensive dès le mois de mars 2018. Au 30 avril 2018, le carnet des commandes s'élevait à CHF 5,5 mio, soit 53% de plus que l'an passée à même époque (CHF 3,6 mio). Ceci est de bon augure en vue d'une hausse - hors effets de change - du chiffre d'affaires durant l'exercice 2018/19 en regard de l'exercice venant de s'achever.

Pour Infranor, l'exercice 2018/19 a démarré par une croissance des entrées de commandes de 3%, conforme à la situation conjoncturelle actuelle. Pour autant que celle-ci ne se péjore pas dans les mois à venir, le Groupe Infranor table sur une augmentation organique de ses ventes.

Dividende

Le Conseil d'administration propose de renoncer à la proposition de distribuer un dividende lors de l'Assemblée générale du 20 septembre 2018 en regard du besoin de conserver des liquidités pour avancer ses développements.

Chiffres-clé du Groupe Perrot Duval

CHF 1'000 1.05.17- 1.05.16- 30.04.18 30.04.17 Chiffre d'affaires consolidé 49'486 46'446 variation par rapport à l'exercice précédent en 6,5 6,2 % Résultat net (hors parts de tiers) 700 1'511 en % du chiffre d'affaires 1,4 3,3 Cash flow opérationnel 2'645 4'285 en % du chiffre d'affaires 5,3 9,2 CHF 1'000 30.04.18 30.04.17 Total du bilan 39'644 33'461 Fonds propres avec part de tiers 6'361 5'192 part des fonds propres en % 16,0 15,5 rendement des fonds propres en % 5,3 36,3

Le présent communiqué de presse est disponible sur le site Web du Groupe Perrot Duval et peut y être téléchargé http://www.perrotduval.com/article.php3?id_article=7.Il en va de même pour le rapport annuel de Perrot Duval Holding 2017/18, en version PDF, sur http://www.perrotduval.com/article.php3?id_article=8.

Toute information supplémentaire peut être obtenue auprès de : Nicolas Eichenberger, Président du Conseil d'administration

Perrot Duval Holding S.A., c/o Perrot Duval Management S.A.,

Place de la Gare 11, case postale, CH-1296 Coppet

Téléphone +41 (0)22 776 61 44, Fax +41 (0)22 776 19 17, courriel nicolas.eichenberger@perrotduval.com