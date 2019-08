Perrot Duval S A : Présentation du bilan pour l'exercice 2018/2019

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 29 AOÛT 2019 DE PERROT DUVAL HOLDING S.A. Présentation du bilan pour l'exercice 2018/2019 Sensible hausse du résultat de Perrot Duval Au cours de son 114ème exercice, clos le 30 avril 2019, le Groupe Perrot Duval (Perrot Duval Holding S.A.), spécialisé dans le domaine de l'automatisation, a augmenté son bénéfice net après impôts, parts de tiers incluses, à CHF 1,0 mio (CHF 0,3 mio au 30 avril 2018), alors qu'il a enregistré un léger recul de son chiffre d'affaires à CHF 48,3 mio, soit -2,5% par rapport à l'exercice passé (CHF 49,5 mio). A périmètre comparable, le Groupe Perrot Duval vise une légère augmentation de ses ventes pour l'exercice en cours. Le Groupe Perrot Duval en chiffres sur l'exercice écoulé L'exercice 2018/19 a été marqué par une évolution, en apparence, opposée des deux participations principales : la Division Füll a renoué avec les chiffres noirs, en raison de sa capacité retrouvée à améliorer sa rentabilité en regard d'un chiffre d'affaires stable. En revanche, les résultats de la Division Infranor se sont contractés suite au recul temporaire de ses ventes constaté aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en Allemagne. Les ventes consolidées du Groupe Perrot Duval ont diminué de 2,5% à CHF 48,3 mio (CHF 49,5 mio atteints au cours de l'exercice précédent) et la marge brute (soit, les ventes après déduction des coûts de matériels et des différences d'inventaires) s'est contractée à CHF 26,4 mio (CHF 27,0 mio en 2017/18), alors qu'elle s'est légèrement raffermie de 54.5% 54,8% en valeur relative. Les frais généraux - amortissements inclus - sont passés de CHF 25,1 mio à CHF 24,1 mio, représentant une contraction de CHF 1,0 mio, grâce à un contrôle renforcé des dépenses. Enfin, le résultat net après impôts (intérêts minoritaires inclus) s'est établi à CHF 1,0 mio, triplant celui obtenu une année auparavant (CHF 0,3 mio).

Le résultat renforce les fonds propres, en croissance de CHF 6,4 mio (16,0% du total du bilan au 30 avril 2018) à CHF 6,6 mio (16,5% du total du bilan au 30 avril 2019). Pour sa part, l'endettement net a été ramené de CHF 16,7 mio à CHF 16,4 mio sur un an. Activités des participations opérationnelles Les ventes consolidées de la participation Füll - active dans la fourniture d'installations de dosage et de stockage pour produits liquides et pâteux dans un environnement chimique et pharmaceutique - sont restées au même niveau (CHF 9,4 mio contre CHF 9,5 mio une année auparavant). La marge brute consolidée s'est élevée à 56,3%, en nette hausse par rapport à l'exercice précédent (47,7%). Les frais opérationnels (CHF 5,2 mio) ont été réduits par rapport à ceux de l'exercice 2017/18 (CHF 5,6 mio), suite à la diminution de CHF 0,4 mio des frais de personnel au sein du groupe. Au final, le bénéfice opérationnel EBIT (CHF 0,1 mio), montre une nette amélioration par rapport à l'exercice précédent (perte de CHF 1,1 mio). Le niveau des entrées de commandes de la participation Infranor de l'exercice 2018/19 (CHF 39,6 mio) a crû de 3% par rapport à celui enregistré durant l'exercice précédent (CHF 38,5 mio). En revanche, les ventes ont suivi une direction opposée (CHF 38,9 mio contre CHF 40,0 mio une année plus tôt). La différence s'explique, pour l'essentiel, par l'année « blanche » du client principal d'Infranor Etats-Unis, dont les ventes ont temporairement diminué de près de CHF 1,2 mio, et par la baisse de CHF 0,3 mio de celui d'Infranor Grande-Bretagne en raison d'un réaménagement interne consécutif aux négociations sur le Brexit. La marge brute relative s'est érodée à 54,4% (56,2% une année auparavant). Cela s'explique essentiellement par la présence de clients importants, dont les volumes sont plus marqués, mais les marges brutes sont réduites. L'examen des frais opérationnels (CHF 18,9 mio contre CHF 19,4 mio un an auparavant) fait ressortir la maîtrise relative des dépenses. Le résultat intermédiaire EBIT se situe à CHF 2,3 mio (5,9% des ventes consolidées), sensiblement inférieur à celui enregistré au 30 avril 2018 (CHF 3,1 mio ou 7,7% du chiffre d'affaires.

Perspectives Les commandes en carnet au 30 avril 2019 du groupe Füll et dans les premiers jours de l'exercice en cours (CHF 4,6 mio) étaient moins importantes que celles un an plus tôt (CHF 5,5 mio), tant en monnaies locales que dans leur traduction en francs suisses. Aussi, le groupe reste-t-il prudent quant à l'évolution de son marché, certes bien orienté, mais dépendant des règlementations internes de ses clients, ralentissant toujours davantage les prises de décision. Compte tenu de ce qui précède, la Division Füll estime toutefois être en position d'augmenter ses ventes à CHF 10 mio sur l'exercice 2019/20. Pour Infranor, le carnet de commandes au 30 avril 2019 se situait à CHF 6,1 mio, en augmentation de 6,5% par rapport à celui une année auparavant (CHF 5,9 mio). Pour autant que celle-ci ne se péjore pas dans les mois à venir, le Groupe Infranor table sur une augmentation de ses ventes lui permettant de franchir à nouveau le seuil des CHF 40 mio. Projet de vente des participations Infranor et Bleu-Indim Le fait marquant en 2019 a incontestablement été la signature du contrat de vente de la totalité des actions de Infranor Holding S.A., de ses filiales et de Bleu-Indim S.A. avec la société chinoise Guangzhou Hao Zhi Industrial Co., Ltd., dont les titres sont cotés à la bourse de Shenzhen, intervenue - hors période sous revue - le 8 mai 2019. Depuis lors, les questions d'autorisations locales de reprise des sociétés du groupe Infranor d'un propriétaire suisse par un nouvel acquéreur chinois ont été clarifiées et les deux parties ont obtenu l'aval de leurs actionnaires au travers de deux assemblées générales extraordinaires tenues les 10 et 17 juillet 2019. L'accord final des autorités centrales chinoises reste toutefois à obtenir. La clôture de la transaction, correspondant au moment où les parties s'échangeront les actions, d'un côté, contre des espèces, devrait ainsi intervenir dès le mois de septembre 2019.

Dividende Au vu de l'évolution de la société et du besoin de conserver des liquidités au sein du groupe et tant que l'opération de vente de la participation Infranor Holding S.A., ses participations et Bleu-Indim S.A. n'est pas définitivement achevée, votre Conseil vous propose de reporter le bénéfice résultant du bilan à nouveau. Chiffres-clé du Groupe Perrot Duval CHF 1'000 1.05.18- 1.05.17- 30.04.19 30.04.18 Chiffre d'affaires consolidé 48'272 49'486 variation par rapport à l'exercice précédent en % - 2,5 6,5 Résultat net (parts de tiers incluses) 979 274 en % du chiffre d'affaires 2,0 0,6 Cash flow opérationnel 1'299 2'645 en % du chiffre d'affaires 2,7 5,3 CHF 1'000 30.04.19 30.04.18 Total du bilan 40'384 39'644 Fonds propres avec part de tiers 6'645 6'361 part des fonds propres en % 16,5 16,0 rendement des fonds propres en % 15,4 5,3 Le présent communiqué de presse est disponible sur le site Web du Groupe Perrot Duval et peut y être téléchargé http://www.perrotduval.com/article.php3?id_article=7. Il en va de même pour le rapport annuel de Perrot Duval Holding 2018/19, en version PDF, sur http://www.perrotduval.com/article.php3?id_article=8.

Toute information supplémentaire peut être obtenue auprès de : Nicolas Eichenberger, Président du Conseil d'administration Perrot Duval Holding S.A., c/o Perrot Duval Management S.A., Place de la Gare 11, case postale, CH-1296 Coppet Téléphone +41 (0)22 776 61 44, Fax +41 (0)22 776 19 17, courriel nicolas.eichenberger@perrotduval.com

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.