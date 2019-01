Perrot Duval reçoit une offre chinoise pour deux participations

Zurich (awp) - Le groupe Perrot Duval a reçu et accepté une offre ferme du chinois Guangzhou Haozhi Industrial pour l'acquisition de ses participations Infranor Holding et de Bleu-Indim pour un prix compris entre 30 et 35 millions de francs suisses.

La réalisation de la transaction dépendra des résultats de l'audit approfondi que mènera la partie acquéreuse les deux prochains mois. Elle sera également sujette au feu vert des autorités chinoises et des actionnaires des deux entreprises, précise le spécialiste de l'automation mardi dans un communiqué.

Sise à Yverdon-les-Bains, Infranor Holding détient entièrement ses onze participations, ainsi que de nombreux points de représentation de ses produits à travers le monde. Elle est la maison-mère du groupe éponyme, spécialisé dans l'automatisation et la robotique industrielle, dont le chiffre d'affaires a atteint 40 millions de francs suisses en 2018, en hausse de 10%.

Les activités de Guangzhou Haozhi couvrent "le développement, la production, la commercialisation et la maintenance de produits et de services de mécatronique de haute précision destinés à l'intégration d'éléments fonctionnels essentiels". Le groupe, coté Shenzhen, affiche une valorisation boursière de 2,23 milliards de yuans.

buc/jh