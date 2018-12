Perrot Duval retrouve les chiffres noirs au 1er semestre

Zurich (awp) - La société de participation Perrot Duval a inscrit sur les six premiers mois de son exercice décalé 2018-2019, clos fin octobre, un bénéfice net de 79'000 francs suisses dans ses comptes, contre une perte de 26'000 francs suisses un an plus tôt. Le chiffre d'affaires consolidé s'est contracté de 1,2% à 21,4 millions, selon un compte-rendu publié jeudi.

Les participations de respectivement 66% dans le groupe Füll Process et 100% dans Infranor doivent générer sur l'ensemble de l'année des recettes de 49 à 51 millions de francs suisses, pour un bénéfice net de 800'000 à 1,5 million. La direction souligne néanmoins que ces projections demeurent "évidemment" sujettes aux évolutions sur les marchés de ces sociétés.

Spécialisé dans l'automatisation des procédés pour l'industrie chimique et pharmaceutique, Füll Process a vu son chiffre d'affaires semestriel fondre d'un quart à 2,1 millions, tandis que les entrées de commandes ont suivi la même courbe à 4,1 millions. La perte d'exploitation (Ebit) s'est établie à 800'000 francs suisses, contre 500'000 francs suisses un an plus tôt.

Infranor, concentré sur l'automatisation des mouvements, a en revanche étoffé ses revenus de 2,6% à 19,4 millions de francs suisses. Les entrées de commandes ont enflé de 6,6% à 19,5 millions. L'Ebit a bondi de 40% à 1,4 million.

