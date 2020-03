Pershing Square : Ackman dénoue ses couvertures et repasse à l'achat

Le patron de Pershing Square avait opté pour une stratégie de couverture début mars, quand la panique avait commencé à monter autour des conséquences du coronavirus. Dans une lettre adressée aux investisseurs de son fonds coté en bourse, Pershing Square Holdings, Ackman a écrit que la chute du marché combinée aux mesures prises par les gouvernements pour limiter la propagation de la maladie et au soutien monétaire des autorités et du trésor ont regonflé son optimisme.

"Nous sommes devenus de plus en plus positifs sur les marchés des actions et du crédit la semaine dernière, et nous avons commencé le processus de dénouement de nos couvertures et de redéploiement de notre capital à bon prix dans des entreprises que nous aimons, bâties pour résister à cette crise, et qui, nous le croyons, prospéreront à long terme", a-t-il expliqué. Les dernières couvertures ont été liquidées le 23 mars. Elles ont produit 2,6 Mds$ de profit, réinvestis dans des participations existantes, notamment Agilent, Berkshire Hathaway et Lowe's. Le fonds a également acheté plusieurs nouvelles participations, dont Starbucks. Après les investissements, le fonds a toutefois maintenu 17% de liquidités.

Il y a quelques jours, Ackman avait fait parler de lui en exhortant Donald Trump à prendre des mesures de confinement. Le Président américain n'est pas allé aussi loin que le milliardaire l'aurait souhaité, ce qui n'a pas empêché un rapide retour d'optimisme de ce dernier.