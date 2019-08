Persimmon : Liberum reste à 'achat' après les résultats

20/08/2019 | 11:21

Liberum confirme son conseil 'achat' et sa cible de 2.800 pence sur Persimmon, après la publication par le constructeur de logements britannique d'un profit imposable ajusté du premier semestre de 513 millions de livres, en ligne avec son estimation.



'Ceci a été atteint en dépit d'une gestion ralentissant délibérément les ventes pour se concentrer sur une rectification de la qualité', note le broker, pointant que la marge opérationnelle s'est améliorée de 0,9 point à 29,1%, battant de 0,2 point son attente.



'Les perspectives demeurent fermes, le taux de ventes vigoureux s'étant poursuivi au-delà de juin', ajoute Liberum, considérant que la prime de valorisation du titre par rapport au secteur est justifiée par un retour sur capitaux propres (après impôts) de 28,1%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.